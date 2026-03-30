Mỹ mở cửa lại Đại sứ quán tại Venezuela sau 7 năm gián đoạn

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/3 thông báo Đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela đã chính thức nối lại hoạt động toàn diện, khép lại 7 năm gián đoạn quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Theo thông báo, việc khôi phục hoạt động của Đại sứ quán đánh dấu “một chương mới trong sự hiện diện ngoại giao của Mỹ tại Venezuela,” đồng thời được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch ba giai đoạn của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Đại sứ quán Mỹ tại Caracas từng đóng cửa từ tháng 3/2019, sau khi Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington. Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là Tổng thống lâm thời.

Kể từ đó, các hoạt động ngoại giao của Mỹ liên quan đến Venezuela được tiến hành từ Colombia. Theo các nguồn tin, một nhóm nhỏ nhà ngoại giao Mỹ đã bắt đầu trở lại Caracas làm việc trong hơn 1 tháng qua, trong khi bà Laura Dogu - một nhà ngoại giao kỳ cựu - đã tới thủ đô Venezuela từ tháng 1 để chuẩn bị cho việc tái mở cửa.

Động thái nối lại hoạt động diễn ra sau những biến động lớn trong quan hệ song phương. Đầu tháng 1/2026, Mỹ tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân và đưa tới New York để xét xử với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy - điều mà ông Maduro phủ nhận.

Sau sự kiện trên, Washington đã làm việc với chính quyền lâm thời tại Venezuela, do bà Delcy Rodriguez - Phó Tổng thống dưới thời ông Maduro - đứng đầu.

Hai bên đang đàm phán về một chương trình nghị sự mới, gồm việc hợp tác chống buôn bán ma túy, giải phóng các nguồn tài chính của Venezuela, khai thác dầu mỏ, thăm dò khoáng sản và khôi phục đối thoại ngoại giao.

Việc tái lập hoạt động ngoại giao toàn diện tại Caracas được đánh giá là bước đi then chốt nhằm bình thường hóa quan hệ Mỹ-Venezuela sau nhiều năm căng thẳng kéo dài./.

