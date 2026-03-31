Mỹ khởi động chiến dịch tuyển dụng lao động Gen Z vào bộ máy liên bang

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phát động nỗ lực mới nhằm thu hút thế hệ trẻ tham gia bộ máy liên bang với mục tiêu “làm cho chính quyền hấp dẫn trở lại” và tái thiết nguồn nhân lực sau 1 năm cải tổ mạnh mẽ theo chương trình hiệu quả chính phủ.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết hiện chỉ có 7% lực lượng lao động liên bang dưới 30 tuổi, một tỷ lệ được xem là quá thấp và có thể gây rủi ro dài hạn đối với khả năng vận hành cũng như sức mạnh thể chế của chính quyền.

Trong khi đó, lực lượng lao động ngoài khu vực chính phủ có khoảng 22% dưới 30 tuổi, cho thấy sự chênh lệch đáng kể.

Một quan chức cho biết tỷ lệ thiếu hụt nhân tài ở giai đoạn đầu sự nghiệp tại các cơ quan thuộc chính phủ liên bang hiện cao hơn gấp 3 lần so với khu vực tư nhân. Đây là điểm yếu chiến lược cần được thay đổi ngay nếu chính quyền muốn duy trì năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Việc chính quyền liên bang chuyển hướng tuyển dụng diễn ra sau giai đoạn cắt giảm quy mô lớn trước đó, với hơn 75.000 nhân viên liên bang đã phải chấp nhận từ chức và hơn 280.000 người bị nghỉ theo chương trình cắt giảm nhân sự và hợp đồng.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh phần lớn cắt giảm này không ảnh hưởng đến lực lượng lao động trẻ và những cải tổ trước đây nhằm loại bỏ những bộ phận hoạt động kém hiệu quả.

Trong khi đó, chiến dịch tuyển dụng hiện tại tập trung vào các nhân tài mới và còn trẻ để đối phó với những thách thức trong tương lai.

Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (USOPM) đã phối hợp với Nhà Trắng công bố chương trình “Mạng lưới Tài năng giai đoạn đầu sự nghiệp" (Early Career Talent Network) nhằm kết nối các ứng viên trẻ với cơ hội nghề nghiệp toàn thời gian trong hệ thống liên bang.

Sáng kiến này hướng đến việc xây dựng một lực lượng nhân sự mới có năng lực và linh hoạt hơn. Theo ông Scott Kupor, Giám đốc USOPM, việc xây dựng nguồn nhân lực trẻ vững mạnh là yếu tố thiết yếu cho tương lai của chính quyền liên bang.

Chương trình mới sẽ giúp những người tài năng dễ dàng tiếp cận các vị trí phục vụ công ích, đồng thời hỗ trợ các cơ quan chính phủ nhanh chóng tìm được nhân sự phù hợp.

Các lĩnh vực ưu tiên tuyển dụng bao gồm tài chính, nhân sự, kỹ thuật, quản trị dự án và cung ứng. Đáng chú ý, việc tuyển chọn sẽ dựa trên năng lực thực tế thay vì bằng cấp hay thời gian kinh nghiệm, phản ánh một hướng tiếp cận linh hoạt hơn trong quản trị nhân sự.

Ngoài ra, chính quyền cũng dự định mở rộng chiến dịch tuyển dụng tại các trường đại học và viện nghiên cứu trên toàn quốc nhằm thu hút thế hệ mới tham gia phục vụ trong các cơ quan công quyền.

Chiến lược này cho thấy bước chuyển đáng kể trong cách tiếp cận quản trị nhân sự của chính quyền Tổng thống Trump, từ việc tinh giản bộ máy sang tái cấu trúc và nâng cao chất lượng nhân lực, với mục tiêu dài hạn là bảo đảm hiệu năng và sức cạnh tranh của Chính phủ Mỹ./.

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.