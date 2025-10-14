Tổng thống Brazil đề xuất thuế 2% với người siêu giàu để xóa đói

Ngày 13/10, Tổng thống Brazil (Bra-xin) Lula da Silva nhấn mạnh đề xuất áp dụng một loại thuế toàn cầu 2% đối với người siêu giàu nhằm xóa bỏ nạn đói trên thế giới.

Trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Thế giới về Lương thực, đang diễn ra tại Rome, ông Lula da Silva bày tỏ quan ngại hiện có 673 triệu người đang phải sống trong tình trạng thiếu ăn và để đảm bảo mỗi người có 3 bữa mỗi ngày, cần tới 315 tỷ USD, tương đương 12% chi tiêu quân sự toàn cầu hàng năm.

Tổng thống Lula da Silva khẳng định nạn đói đi liền với chiến tranh, dù là chiến tranh với vũ khí hay chiến tranh với các chính sách thương mại, đồng thời cảnh báo các xung đột vũ trang cùng rào cản thương mại của các nước giàu đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng và sản xuất nông nghiệp tại những quốc gia đang phát triển.

Ông dẫn chứng tình hình tại Dải Gaza và sự trì trệ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và nhấn mạnh rằng nạn đói trở thành “triệu chứng của sự bỏ mặc” các quy tắc và tổ chức đa phương.

Tổng thống Brazil bày tỏ tự hào về việc nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh đã thoát khỏi Bản đồ Nạn đói của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), đồng thời khởi xướng Liên minh Toàn cầu chống Đói và Nghèo với sự tham gia của 103 quốc gia.

Đề cập tới tình trạng biến đổi khí hậu, ông Lula da Silva nhấn mạnh một hành tinh nóng hơn sẽ đồng nghĩa với nhiều người đói hơn và kêu gọi cách mạng nông nghiệp xanh phải công bằng, bao trùm mọi người.

Tại Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại Belém do Pará, Brazil, Chính phủ Brazil sẽ thúc đẩy tuyên bố liên kết chống biến đổi khí hậu với xóa đói./.

