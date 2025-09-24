Cục Thuế đo lường mức độ hài lòng của người nộp thuế

Ngày 24/9, Cục Thuế thông tin về việc triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của ngành, theo Quyết định số 1345/QĐ-CT ban hành ngày 20/6.

Việc khảo sát đã được thực hiện rộng rãi trên “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính” từ tháng Bảy, nhằm đánh giá khách quan và toàn diện chất lượng dịch vụ thuế và hướng tới một nền hành chính hiện đại và minh bạch hơn.

Cụ thể, kế hoạch đo lường sự hài lòng này tập trung vào bốn nội dung: Công tác hỗ trợ và quản lý của cơ quan Thuế; Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; Công tác kiểm tra thuế; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng xử lý phản ánh kiến nghị. Đây là những lĩnh vực trực tiếp ảnh hưởng đến trải nghiệm của người nộp thuế khi tương tác với cơ quan Thuế.

Sau hơn hai tháng triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người nộp thuế trên “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính” tại địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn, hệ thống đã ghi nhận sự tham gia của người nộp thuế thuộc 34 Cục Thuế tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn. Theo ghi nhận ban đầu, số lượt người nộp thuế tham gia khảo sát còn khá khiêm tốn và chủ yếu tập trung vào nội dung đánh giá về “Công tác hỗ trợ, quản lý của cơ quan Thuế,” do đó chưa phản ánh đầy đủ ở các khía cạnh dịch vụ khác.

Để khắc phục tình trạng này, Cục Thuế đã đề nghị các Cục Thuế tỉnh, thành phố thực hiện một loạt giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của người nộp thuế, qua đó thu thập phản ánh sát thực hơn về kết quả đo lường sự hài lòng và kịp thời ghi nhận những góp ý giá trị. Mục tiêu là giúp cơ quan Thuế liên tục cải thiện và hoàn thiện chất lượng phục vụ, đảm bảo hỗ trợ người nộp thuế thuận lợi, nhanh chóng và minh bạch khi thực hiện các dịch vụ, thủ tục về thuế. Điều này nhằm khuyến khích người nộp thuế quan tâm, tin tưởng và chủ động tham gia khảo sát khi thực hiện thủ tục hành chính, khi được kiểm tra, khiếu nại hay sử dụng các dịch vụ khác.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng đề nghị chủ động tạo mã QR code dẫn đến địa chỉ khảo sát sự hài lòng trên “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính” và gắn lên các văn bản, quyết định hành chính do cơ quan Thuế ban hành có liên quan đến người nộp thuế (như quyết định kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm, quyết định giải quyết khiếu nại). Thêm vào đó, việc thông báo và công khai “Thư ngỏ” của Cục Thuế gửi người nộp thuế về việc tham gia khảo sát sự hài lòng cần được đẩy mạnh qua nhiều kênh như niêm yết tại trụ sở và Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã cũng như trên trang thông tin điện tử của cơ quan Thuế, các tài khoản mạng xã hội (zalo, facebook) và các hình thức phù hợp khác.

Cục Thuế cũng tập trung chỉ đạo các phòng và thuế cơ sở trên địa bàn quản lý nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, giải quyết đúng quy định pháp luật và đúng thời hạn đối với các thủ tục hành chính. Việc chấn chỉnh tinh thần, thái độ, tác phong của công chức thuế khi giải quyết công việc và giao tiếp với người nộp thuế cũng được đặc biệt nhấn mạnh. Các đơn vị phải giải quyết dứt điểm các phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các khiếu nại của người nộp thuế theo đúng quy định pháp luật, như đã chỉ đạo tại Công văn số 2847/CT-VP ngày 31/7.

