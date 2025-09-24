Cục Thuế cảnh báo tình trạng lừa đảo mạo danh qua công văn giả và vận chuyển

Ngày 24/9, Cục Thuế đã có thông báo khẩn cấp về tình trạng mạo danh Cơ quan Thuế nhằm lừa đảo người dân qua việc gửi các công văn giả mạo.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook đã xuất hiện các thông tin phản ánh về một hình thức lừa đảo mới. Cụ thể, các đối tượng mạo danh đã gửi các "công văn thuế" qua dịch vụ vận chuyển (như SPX) và yêu cầu người nhận phải thanh toán một khoản phí giao nhận khoảng 80.000 đồng. Điều đáng nói, khi người dân bóc mở phong bì, bên trong chỉ chứa các bản photocopy của văn bản cơ quan Nhà nước, hoàn toàn thiếu đi những dấu hiệu xác thực (như dấu đỏ chính thức và chữ ký của lãnh đạo), điều này thể hiện rõ đây là hành vi làm giả giấy tờ.

Trước thực trạng này, Cục Thuế lên tiếng khẳng định các nội dung được phản ánh trong các "công văn" giả mạo cũng như loại phong bì được sử dụng, hoàn toàn không phải do Cục Thuế và các đơn vị thuộc ngành Thuế gửi đi.

Cơ quan Thuế luôn tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phát hành văn bản hành chính, đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và có dấu hiệu nhận diện rõ ràng. Việc sử dụng dịch vụ vận chuyển thương mại với yêu cầu thanh toán phí nhận như trên cũng không phải là phương thức giao nhận chính thức của ngành Thuế.

Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đồng thời ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, Cục Thuế kêu gọi người dân và người nộp thuế cần hết sức cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo tinh vi này.

Người dân, doanh nghiệp tuyệt đối không thực hiện thanh toán bất kỳ khoản phí nào cho việc nhận các "công văn thuế" không rõ nguồn gốc, đặc biệt là khi chúng được gửi qua các kênh không chính thống và có dấu hiệu bất thường. Trong trường hợp nhận được các văn bản tương tự hoặc bị các đối tượng liên hệ để đòi hỏi thanh toán kinh phí giao nhận, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xác minh và xử lý.

Cục Thuế cũng đề nghị các đơn vị vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là các Bưu cục của Bưu điện và các công ty có chức năng vận chuyển, nâng cao cảnh giác. Khi tiếp nhận các phong bì, bưu phẩm có dấu hiệu bất thường, mạo danh cơ quan Nhà nước từ các đối tượng gửi, các đơn vị này cần chủ động thông tin ngay lập tức cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để phối hợp xác minh, đấu tranh làm rõ./.

