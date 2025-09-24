Thuế quan của Mỹ: Washington tiết lộ sớm ký thỏa thuận với các nước ASEAN

Ngày 24/9, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tuyên bố Washington dự kiến sẽ hoàn tất các thỏa thuận thương mại với nhiều quốc gia Đông Nam Á trong những tháng tới.



Phát biểu tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia trong cuộc họp với các Bộ trưởng kinh tế ASEAN, ông Greer cho hay các cuộc đàm phán về thuế quan với từng nước trong khu vực đang có tiến triển và một số thỏa thuận có thể được hoàn tất trong vài tháng, thậm chí vài tuần tới.

Cũng theo đại diện thương mại Mỹ, Washington và các nước ASEAN có lợi ích tương đồng trong nhiều lĩnh vực và có thể hợp tác để cùng đạt mục tiêu chung là mang lại tính đối ứng và cân bằng cho hệ thống thương mại toàn cầu.



Các nước ASEAN đang chịu các mức thuế quan cao từ chính quyền Mỹ và lo ngại sâu sắc về những tác động do thuế quan gây ra, nhất là với những nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu.

Phần lớn khu vực đang chịu mức thuế đối ứng 19 - 20%, riêng Lào và Myanmar bị áp mức thuế 40%, còn Singapore chịu mức thuế quan thấp nhất là 10%.



Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Greer với toàn khối ASEAN sau thời kỳ Mỹ tiến hành đàm phán riêng rẽ về thuế quan với từng nước trong khu vực.

Giới quan sát cho rằng việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump chuẩn bị áp các mức thuế cao hơn theo ngành, đặc biệt với lĩnh vực bán dẫn, có thể thúc đẩy ASEAN phải có lập trường thống nhất hơn khi đàm phán với Mỹ./.

