Thụy Sĩ đề xuất tăng cường nhập khẩu vũ khí từ Mỹ để đổi lấy việc giảm thuế

Tờ Financial Times ngày 22/9 cho biết Thụy Sĩ đã đề xuất tăng cường nhập khẩu vũ khí và tài nguyên năng lượng từ Mỹ, bao gồm uranium làm giàu và khí tự nhiên hóa lỏng, để đổi lấy việc giảm thuế quan của Washington.

Tờ Financial Times dẫn lời ông Rahul Sahgal - Giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Thụy Sĩ-Mỹ, cho biết: “Gần đây chúng tôi đã có một số tiến triển tốt. Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, nhưng tôi không hy vọng sẽ có một thỏa thuận ngay lập tức."

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cũng xác nhận rằng các bên đang tiếp tục thảo luận về một thỏa thuận thương mại tiềm năng.

Một nguồn tin cho biết cuộc gặp song phương được đề xuất giữa Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 tại New York vẫn chưa được xác nhận. Nguồn tin này cho biết thêm rằng bà Keller-Sutter hiện không có kế hoạch đến thăm Nhà Trắng lần nữa.

Tháng trước, tờ Financial Times dẫn lời một nhà ngoại giao Thụy Sĩ đưa tin rằng bà Keller-Sutter đã có một cuộc điện đàm "thảm họa" với ông Trump, sau đó nhà lãnh đạo Mỹ đã công bố mức thuế cao 39% đối với hàng hóa Thụy Sĩ.

Hiện thuế quan mới của Mỹ có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng tương tự như đại dịch COVID-19 cho Thụy Sĩ.

Giám đốc Hiệp hội Nghệ thuật và Thủ công Thụy Sĩ - ông Urs Furrer, mới đây thừa nhận mức thuế 39% của Mỹ đối với hàng nhập khẩu của Thụy Sĩ sẽ gây ra hậu quả "kịch tính," đe dọa hàng chục nghìn việc làm trong nước./.

Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ lao dốc do nhu cầu yếu và thuế quan của Mỹ Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ thông báo rằng tổng giá trị xuất khẩu đồng hồ trong tháng 8/2025 đã giảm khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước.