Kinh tế

Kinh doanh

Thụy Sĩ đề xuất tăng cường nhập khẩu vũ khí từ Mỹ để đổi lấy việc giảm thuế

Thụy Sĩ đã đề xuất tăng cường nhập khẩu vũ khí và tài nguyên năng lượng từ Mỹ, bao gồm uranium làm giàu và khí tự nhiên hóa lỏng, để đổi lấy việc giảm thuế quan của Washington.

Anh Hiển
Các loại máy bay chiến đấu của Mỹ . (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Các loại máy bay chiến đấu của Mỹ . (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tờ Financial Times ngày 22/9 cho biết Thụy Sĩ đã đề xuất tăng cường nhập khẩu vũ khí và tài nguyên năng lượng từ Mỹ, bao gồm uranium làm giàu và khí tự nhiên hóa lỏng, để đổi lấy việc giảm thuế quan của Washington.

Tờ Financial Times dẫn lời ông Rahul Sahgal - Giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Thụy Sĩ-Mỹ, cho biết: “Gần đây chúng tôi đã có một số tiến triển tốt. Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, nhưng tôi không hy vọng sẽ có một thỏa thuận ngay lập tức."

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cũng xác nhận rằng các bên đang tiếp tục thảo luận về một thỏa thuận thương mại tiềm năng.

Một nguồn tin cho biết cuộc gặp song phương được đề xuất giữa Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 tại New York vẫn chưa được xác nhận. Nguồn tin này cho biết thêm rằng bà Keller-Sutter hiện không có kế hoạch đến thăm Nhà Trắng lần nữa.

Tháng trước, tờ Financial Times dẫn lời một nhà ngoại giao Thụy Sĩ đưa tin rằng bà Keller-Sutter đã có một cuộc điện đàm "thảm họa" với ông Trump, sau đó nhà lãnh đạo Mỹ đã công bố mức thuế cao 39% đối với hàng hóa Thụy Sĩ.

Hiện thuế quan mới của Mỹ có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng tương tự như đại dịch COVID-19 cho Thụy Sĩ.

Giám đốc Hiệp hội Nghệ thuật và Thủ công Thụy Sĩ - ông Urs Furrer, mới đây thừa nhận mức thuế 39% của Mỹ đối với hàng nhập khẩu của Thụy Sĩ sẽ gây ra hậu quả "kịch tính," đe dọa hàng chục nghìn việc làm trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thuế quan #Giảm thuế #Thụy Sĩ Thụy Sĩ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các doanh nghiệp tích cực trao đổi tìm kiếm đối tác. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Hơn 40 doanh nghiệp Việt Nam sang Nga tìm kiếm đối tác

Thông qua phiên giao thương về hợp tác Nga-Việt, doanh nghiệp hai nước sẽ có cơ hội trực tiếp, trao đổi thực chất, tìm ra đối tác phù hợp để thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững và hiệu quả.

Lễ ký kết Dự án “Phát triển bền vững sinh kế dưới tán điều”. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Phát triển nông nghiệp bền vững từ 'Sinh kế dưới tán điều'

Dự án “Sinh kế dưới tán điều” hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp kết hợp, tận dụng không gian dưới tán cây điều để phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phụ trợ, giúp tăng thu nhập cho bà con nông dân, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả.