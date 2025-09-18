Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ lao dốc do nhu cầu yếu và thuế quan của Mỹ

Ngành đồng hồ Thụy Sĩ vừa trải qua tháng 8/2025 đầy khó khăn khi xuất khẩu giảm mạnh. Nguyên nhân là do nhu cầu yếu từ thị trường Trung Quốc và tác động tiêu cực từ các mức thuế cao mà Mỹ bắt đầu áp dụng.

Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ thông báo rằng tổng giá trị xuất khẩu đồng hồ trong tháng 8/2025 đã giảm khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tất cả các thị trường trọng điểm đều ghi nhận mức sụt giảm hai con số, trong đó Trung Quốc giảm sâu nhất tới 36%, và Mỹ - thị trường tiêu thụ lớn nhất của ngành, cũng giảm 24%. Sự sụt giảm này một phần là do quá trình tái cân bằng thị trường đã được dự báo.

Trước đó, vào tháng 4 và tháng 7/2025, xuất khẩu đồng hồ đã tăng trưởng kỷ lục nhằm đón đầu các mức thuế mới dự kiến sẽ có hiệu lực.

Những số liệu trên cho thấy các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ, từ những tập đoàn lớn như Richemont, Swatch Group AG, LVMH cho đến các thương hiệu độc lập danh tiếng như Audemars Piguet, Patek Philippe và Rolex SA, đang đối mặt với một môi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt. Ngay đầu phiên giao dịch cổ phiếu của Swatch đã giảm 2,1% và Richemont cũng giảm 0,7%.

Ông Jean-Philippe Bertschy, nhà phân tích từ Vontobel, nhận định rằng đợt suy giảm trên diện rộng này đã cho thấy những thách thức lớn mà ngành đồng hồ Thụy Sĩ đang phải đương đầu. Mặc dù một số báo cáo gần đây từ các thương hiệu cho thấy nhu cầu tại Mỹ có dấu hiệu tích cực và Trung Quốc bắt đầu ổn định trở lại, nhưng số liệu mới nhất dường như đã làm lu mờ những tín hiệu lạc quan đó.

Mức thuế 39% mà Mỹ áp dụng đối với Thụy Sĩ, cao hơn so với Liên minh châu Âu (EU) và các nền kinh tế phát triển khác, đã chính thức có hiệu lực từ ngày 7/8, gây ra một làn sóng chấn động lớn trong ngành. Nhiều nhà sản xuất đã phải vội vã tích trữ hàng hóa tại Mỹ để tránh bị đánh thuế.

Một nhà sản xuất đồng hồ đã có cách khá sáng tạo để hối thúc Chính phủ Thụy Sĩ đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Tuần trước, Swatch ra mắt một phiên bản đồng hồ đặc biệt mang tên “phiên bản thuế quan” với giá 139 franc Thụy Sĩ (tương đương 176 USD) và chỉ bán tại Thụy Sĩ. Điều đặc biệt là trên mặt đồng hồ các con số 3 và 9 được đảo ngược, ngụ ý về mức thuế 39%.

Đại diện của hãng cho biết mẫu đồng hồ này sẽ được rút khỏi các cửa hàng ngay khi có một thỏa thuận mới.

Tuy nhiên, có vẻ như một tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Ngày 12/9, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã bày tỏ sự lạc quan hơn với dự đoán rằng Mỹ cuối cùng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại với Thụy Sĩ. Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán gần đây diễn ra khá mang tính xây dựng./.

Hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ tăng giá sản phẩm tại Mỹ do thuế quan Hãng đồng hồ Swatch sẽ điều chỉnh giá bán sản phẩm tại thị trường Mỹ tăng từ 5% đến 15%, sau khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế nhập khẩu 39% đối với hàng hóa từ Thụy Sĩ vào tháng 8/2025.