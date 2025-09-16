Hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ tăng giá sản phẩm tại Mỹ do thuế quan

Giám đốc điều hành của hãng đồng hồ Swatch (Thụy Sĩ), ông Nick Hayek, cho biết công ty sẽ điều chỉnh giá bán sản phẩm tại thị trường Mỹ tăng từ 5% đến 15%, sau khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế nhập khẩu 39% đối với hàng hóa từ Thụy Sĩ vào tháng 8/2025.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ NZZ am Sonntag cuối tuần qua, ông Hayek cho biết Swatch có thể giảm bớt ảnh hưởng từ mức thuế quan này thông qua việc điều chỉnh giá chuyển giao, lợi nhuận và chi phí sản phẩm giữa các công ty thành viên trong tập đoàn.

Ông Hayek nhấn mạnh rằng mức tăng giá sẽ khác nhau tùy theo từng thương hiệu. Tuy nhiên, nhờ mạng lưới phân phối rộng khắp tại Canada và Mexico, người tiêu dùng Mỹ vẫn có thể tiếp cận các sản phẩm của Swatch thông qua hai thị trường này.

Ông cũng cho biết sản phẩm của Swatch hiện diện trên hàng trăm tàu du lịch tại khu vực Caribe, nơi hàng hóa thường được miễn thuế.

Nhìn chung, Swatch vẫn đang hoạt động hiệu quả tại Mỹ.

“Tính đến cuối tháng 8/2025, chúng tôi đã ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 15% tính theo đồng nội tệ trên toàn bộ các thương hiệu. Người tiêu dùng Mỹ vẫn tiếp tục mua sắm, ngay cả khi giá sản phẩm đã tăng," ông Hayek chia sẻ.

Ông cũng dẫn ví dụ về mẫu đồng hồ MoonSwatch Moonshine Gold, hiện có giá 450 USD thay vì 400 USD như trước.

“Dĩ nhiên, khách hàng Mỹ không hài lòng với việc tăng giá, nhưng họ hiểu rằng đây không phải lỗi của chúng tôi, mà là hệ quả từ chính sách thuế của Mỹ,” ông nói thêm./.

