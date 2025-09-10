Apple giữ giá các mẫu iPhone 17 ổn định bất chấp rủi ro từ thuế quan

Công ty công nghệ Apple ngày 9/9 đã giới thiệu dòng sản phẩm iPhone mới được nâng cấp, bao gồm iPhone Air mỏng hơn, và giữ nguyên giá trong bối cảnh các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của công ty.

Tại sự kiện, Apple đã giới thiệu mẫu iPhone "Air" hoàn toàn mới, mỏng hơn với "pin mật độ cao" và bộ vi xử lý hoàn toàn mới, cùng với các mẫu iPhone 17 và iPhone 17 Pro - bản nâng cấp mới nhất cho dòng điện thoại thông minh thương hiệu của doanh nghiệp này.

Apple cũng ra mắt phiên bản mới của tai nghe không dây AirPods Pro và tính năng theo dõi huyết áp trong Apple Watch mới nhất của "Táo khuyết."

Theo Apple, mẫu iPhone 17 cơ bản sẽ có màn hình sáng hơn, chống xước tốt hơn. Dòng sản phẩm này sẽ được trang bị chip xử lý A19 Pro mới được sản xuất bằng công nghệ chip 3 nanomet và có khả năng cải thiện các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) trên thiết bị. iPhone 17 cũng sẽ có camera trước tốt hơn với cảm biến hình dạng khác biệt để chụp ảnh selfie theo chiều ngang đẹp hơn.

Một phiên bản 256 GB của mẫu iPhone 17 cơ bản sẽ có giá khởi điểm 799 USD, bằng với mẫu iPhone 16 trước đó chỉ có dung lượng lưu trữ băng một nửa. iPhone 17 Pro sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD cho mẫu 256 GB, bằng với mẫu của năm trước có cùng dung lượng lưu trữ, nhưng không có tùy chọn điện thoại dung lượng nhỏ hơn với giá thấp hơn 999 USD như iPhone 16 Pro.

Trong khi đó, mẫu iPhone Air mới là tâm điểm trong lần ra mắt sản phẩm thường niên lần này của Apple, khi hãng khẳng định đây là mẫu iPhone bền nhất từ trước đến nay.

Apple cho biết iPhone Air cũng sẽ được tích hợp chip A19 Pro, vốn đã được tinh chỉnh để tiết kiệm năng lượng và hiệu suất tốt hơn, phù hợp với dạng pin mỏng hơn.

Ngoài ra, thiết bị còn có chip N1 mới để xử lý kết nối Wi-Fi và modem C1X mới cho dữ liệu di động. Các con chip phục vụ những chức năng này trên những thiết bị cao cấp của Apple từ lâu đều do hai công ty Broadcom và Qualcomm cung cấp. Phía Apple cho hay đây là "sức mạnh tính toán ngang tầm chiếc máy tính MacBook Pro trong một chiếc iPhone."

Thiết bị sẽ có hai camera và loại bỏ khe cắm thẻ SIM vật lý, giải phóng thêm không gian cho pin. Dự kiến iPhone Air có giá bán trên thị trường là 999 USD.

Theo các chuyên gia công nghệ, iPhone Air được cho sẽ cạnh tranh trực tiếp với dòng điện thoại mỏng Galaxy S25 Edge của Samsung Electronics. Đây cũng có thể là bước đệm để Apple cạnh tranh với sản phẩm điện thoại màn hình gập của Samsung, hiện đã ở thế hệ 7.

Cũng tại sự kiện, Apple đã giới thiệu phiên bản mới của tai nghe không dây AirPods Pro và máy đo huyết áp trên đồng hồ thông minh Apple Watch mới nhất.

AirPods Pro 3 mới sẽ có tính năng dịch trực tiếp nhiều ngôn ngữ. Apple cũng cho biết nếu cả hai người trong cuộc trò chuyện đều đeo AirPods Pro 3 mới, tai nghe sẽ dịch cuộc trò chuyện gần như theo thời gian thực.

Tuy nhiên, tính năng theo dõi huyết áp trên Apple Watch hiện đang chờ nhà chức trách Mỹ phê duyệt theo quy định. Apple hiện kỳ vọng tính năng này sẽ thông báo được tình trạng huyết áp cho 1 triệu người tại 150 quốc gia.

Đúng như dự đoán của giới phân tích, Apple đã không tăng giá đối với các mẫu đồng hồ hoặc AirPods Pro 3 mới. Mức giá này cho thấy Apple đã sẵn sàng gánh chịu chi phí thuế quan để ngăn chặn sự cạnh tranh từ Samsung, Google và những đối thủ nội địa ở Trung Quốc, ngay cả khi "Táo khuyết" đã dự đoán các khoản thuế sẽ khiến doanh nghiệp này thiệt hại hơn 1 tỷ USD trong quý tài chính hiện tại.

Sự kiện ra mắt sản phẩm thường niên tại trụ sở chính của Apple ở Cupertino, California, diễn ra trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang bị xáo trộn./.

