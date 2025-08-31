Thuế quan của Mỹ phủ bóng đen lên triển vọng kinh tế Thụy Sĩ

Viện Kinh tế Thụy Sĩ (KOF) mới đây cho rằng chỉ số kinh tế quan trọng của Thụy Sĩ đã giảm vào tháng 8/2025 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế quan cao đối với quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu này.

Trong thông báo, KOF - cơ quan đánh giá hoạt động của nền kinh tế Thụy Sĩ từ năm 1970 - cho rằng: “Tháng 8/2025, chỉ số Kinh tế KOF giảm. Sau khi tăng trong tháng trước, chỉ số này lại giảm xuống dưới mức trung bình trung hạn. Triển vọng của nền kinh tế Thụy Sĩ đang bị ảnh hưởng tiêu cực. Các chỉ số phụ về xuất khẩu và tình hình kinh doanh chung đang chịu áp lực đặc biệt, chắc chắn cũng do mức thuế quan mới của Mỹ đối với hàng nhập khẩu của Thụy Sĩ.”

Triển vọng trên được công bố một ngày sau khi Chính phủ Thụy Sĩ thừa nhận nền kinh tế nước này có thể sẽ tăng trưởng chậm hơn dự kiến vào năm tới do mức thuế nhập khẩu khổng lồ của Mỹ.

Trước đó, Washington đã gây bất ngờ cho Bern khi tuyên bố hàng hóa nhập khẩu từ Thụy Sĩ sẽ bị áp mức thuế khổng lồ 39%, một trong những mức thuế mới cao nhất mà ông Donald Trump áp dụng đối với hàng chục quốc gia.

Thay vì tăng trưởng 1,3% trong năm nay và 1,2% vào năm tới, Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề Kinh tế (SECO) thuộc Bộ Kinh tế Thụy Sĩ đang nhận định về mức tăng trưởng 1,2% vào năm 2025 và 0,8% vào năm 2026.

Bên cạnh đó, KOF cho biết các chỉ số về sản xuất và dịch vụ khách sạn đặc biệt ảm đạm, với những diễn biến tiêu cực này được hỗ trợ phần nào bởi các chỉ số nhu cầu nước ngoài cho thấy triển vọng cải thiện trong tháng Tám.

Báo cáo của KOF nhận định: “Trong ngành sản xuất (sản xuất và xây dựng), các chỉ số phụ cho những khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh đều cho thấy những diễn biến tiêu cực. Các chỉ số phụ cho những ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm quan trọng của Thụy Sĩ cho thấy những diễn biến đặc biệt tiêu cực."

Hiện các doanh nghiệp Thụy Sĩ lo ngại rằng các đối thủ cạnh tranh từ những nền kinh tế giàu có khác sẽ có lợi thế, với việc Liên minh châu Âu và Nhật Bản đã đàm phán mức thuế 15% và Vương quốc Anh đảm bảo mức thuế 10%./.

