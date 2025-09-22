Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ thuế bổ sung đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ

Ngày 22/9, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã dỡ bỏ thuế quan đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm ôtô chở khách, trái cây, gạo, thuốc lá, một số loại đồ uống có cồn, nhiên liệu rắn và sản phẩm hóa chất.

Đây là những mức thuế được áp dụng từ năm 2018 để đáp trả các mức thuế do Tổng thống Donald Trump ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Động thái trên được đưa ra trước thềm chuyến công tác tại Mỹ trong tuần này của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỹ Tayyip Erdogan để dự Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York trước khi có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ tại Nhà Trắng vào ngày 25/9.

Ankara kỳ vọng trong chuyến thăm này, hai nước có thể ký kết được các thỏa thuận thương mại và quân sự song phương.

Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẽ nỗ lực để đạt mục tiêu 100 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương hằng năm với Mỹ, tăng hơn 3 lần so với mức 30 tỷ USD đạt được trong năm ngoái.

Hiện Mỹ đang áp thuế 15% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và không bị Ankara đáp trả, ngoại trừ mức thuế cũ vừa được dỡ bỏ.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo áp thuế 25-30% đối với ôtô chở khách, ngoại trừ từ Liên minh châu Âu (EU) và những quốc gia đã ký hiệp định thương mại tự do với quốc gia Á-Âu này./.

