Thượng viện Italy thông qua cải cách tư pháp, mở đường cho trưng cầu ý dân

Thượng viện Italy ngày 30/10 đã thông qua kế hoạch cải cách sâu rộng hệ thống tư pháp, một trong những chương trình nghị sự chủ chốt của Thủ tướng Giorgia Meloni, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của giới thẩm phán và lực lượng đối lập trung tả.

Để trở thành luật, kế hoạch cải cách này phải được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân toàn quốc, dự kiến diễn ra vào mùa Xuân năm 2026.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy người dân Italy vẫn chia rẽ sâu sắc về cải cách tư pháp, vốn là vấn đề gây tranh cãi suốt hàng chục năm qua.

Nếu được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân, cải cách này sẽ tái cấu trúc toàn diện hệ thống tư pháp của Italy hiện đang vận hành chưa thực sự hiệu quả. Cải cách sẽ cho phép tách bạch quy trình tuyển chọn công tố viên và thẩm phán.

Hiện tại, hai chức danh này tại Italy được tuyển chọn thông qua một kỳ thi chung và có thể hoán đổi vị trí trong suốt quá trình công tác.

Tuy nhiên, theo hệ thống mới, ứng cử viên sẽ phải lựa chọn ngay từ đầu giữa con đường trở thành thẩm phán hoặc công tố viên và sẽ không được phép chuyển đổi sau đó.

Chính phủ Italy cho rằng biện pháp này là cần thiết để ngăn ngừa xung đột lợi ích giữa hai nhóm cũng như hạn chế nguy cơ thiên lệch chính trị.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, Thủ tướng Meloni gọi đây là “bước tiến lịch sử hướng tới một hệ thống tư pháp công bằng, hiệu quả và gần gũi hơn với người dân.”

Trong khi đó, giới tư pháp và lực lượng đối lập cho rằng đây là nỗ lực nhằm mở rộng quyền kiểm soát của chính phủ đối với ngành tư pháp./.

