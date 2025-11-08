Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và ông sẵn sàng thảo luận về vấn đề này.

Phát biểu trong bữa tối với các nhà lãnh đạo Trung Á ngày 6/10, ông Trump cho biết: "Iran đã yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt... Tôi sẵn sàng lắng nghe điều đó và chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận."

Quan điểm trên được đưa ra hơn 4 tháng sau các cuộc tấn công trả đũa kéo dài 12 ngày giữa Israel, Mỹ và Iran, vốn làm chệch hướng các cuộc đàm phán hạt nhân lúc đó giữa Tehran và Washington.

Các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ, từ lâu cáo buộc Iran tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran một mực bác bỏ và nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Những tranh cãi và nghi ngờ giữa hai bên đã khiến Tehran phải chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế trong thời gian dài trước khi ký thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 với Nhóm P5+1, nhưng rồi chỉ 3 năm sau lại tiếp tục bị trừng phạt sau khi Chính quyền của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này vào năm 2018.

Tháng 9 vừa qua, Liên hợp quốc cũng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Tehran theo cơ chế "snapback" trong thỏa thuận JCPOA, sau khi Anh, Pháp và Đức kích hoạt cơ chế này.

Oman - quốc gia đã tổ chức nhiều vòng đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran - kêu gọi hai bên quay trở lại đàm phán để hướng tới thỏa thuận mới nhằm hạn chế các hoạt động hạt nhân của Iran và đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt của phương Tây./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng dỡ bỏ trừng phạt Iran Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nếu Iran thể hiện thiện chí đàm phán, đồng thời bày tỏ tin tưởng Tehran có thể trở lại quỹ đạo hòa bình và hợp tác kinh tế quốc tế.