Ngoại trưởng Abbas Araghchi: Iran để ngỏ thỏa thuận gián tiếp với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 1/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran không có ý định tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ về chương trình hạt nhân hoặc tên lửa, nhưng có thể đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán gián tiếp.

Ông đồng thời nhấn mạnh nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ không từ bỏ quyền làm giàu urani.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Al Jazeera (Qatar), Ngoại trưởng Araghchi nêu rõ: “Chúng tôi sẽ không bao giờ đàm phán về chương trình tên lửa của mình, và không một quốc gia có lý trí nào lại tự tước bỏ khả năng phòng vệ.”

Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran không muốn đàm phán trực tiếp với Washington, nhưng có thể đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán gián tiếp.

Quan chức Iran cũng lưu ý nước này sẽ không ngừng hoạt động làm giàu urani, qua đó tái khẳng định chương trình hạt nhân thực chất vì mục đích hòa bình.

Đề cập đến các vụ tấn công của Israel và Mỹ hồi tháng 6 nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh vật liệu hạt nhân vẫn nằm dưới đống đổ nát của các cơ sở bị tấn công và chưa được chuyển đến nơi khác.

Cùng ngày 1/11, Oman, quốc gia từng đăng cai nhiều vòng đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, kêu gọi hai nước trở lại bàn thương lượng sau khi tiến trình này gián đoạn do cuộc xung đột Israel–Iran và Mỹ không kích cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này hồi tháng 6.

Phát biểu trong phiên thảo luận tại Hội nghị Đối thoại Manama do Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ở Bahrain, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi nói: “Chúng tôi mong muốn nối lại các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.”

Ông cũng kêu gọi các quốc gia Vùng Vịnh thúc đẩy đối thoại với Iran và các nước vốn được xem là đối thủ trong khu vực.

Oman - quốc gia từ lâu đóng vai trò trung gian giữa Iran và phương Tây - đã chủ trì 5 vòng đàm phán giữa Washington và Tehran trong năm nay.

Tuy nhiên, theo ông Albusaidi, chỉ ba ngày trước khi vòng đàm phán thứ 6 diễn ra, được kỳ vọng là mang tính quyết định, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công bằng bom và tên lửa.

Các cuộc đàm phán nhằm đạt một thỏa thuận mới nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt./.

