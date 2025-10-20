Iran bác đề nghị đàm phán của Mỹ, duy trì lập trường hạt nhân độc lập

Ngày 20/10, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã bác bỏ đề nghị nối lại đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời phủ nhận tuyên bố của Washington rằng đã phá hủy năng lực hạt nhân của Tehran.

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Khamenei cho rằng một thỏa thuận nếu được thực hiện dưới sức ép và có kết quả định sẵn thì không thể coi là thỏa thuận thực sự.

Ông cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã phá hủy lĩnh vực hạt nhân của Iran, nhấn mạnh rằng việc Iran duy trì các cơ sở hạt nhân là vấn đề nội bộ của nước này.

Nhận định của ông Khamenei được đưa ra sau khi ông Trump phát biểu trước Quốc hội Israel, bày tỏ mong muốn đạt “một thỏa thuận hòa bình” với Tehran, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Gaza vừa có hiệu lực.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chấm dứt Nghị quyết 2231 sẽ không ảnh hưởng tới “cam kết cơ bản” của Tehran theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA), trong đó Iran cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Ông Baghaei cho biết dù Nghị quyết 2231 và JCPOA đã hết hiệu lực từ ngày 19/10, Iran vẫn duy trì quyền làm giàu uranium và các hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Ông chỉ trích Anh, Pháp và Đức (nhóm E3) vì đã “kích hoạt cơ chế khôi phục trừng phạt” trước thời hạn, đồng thời nhấn mạnh Mỹ mới là bên gây tổn hại nghiêm trọng khi đơn phương rút khỏi JCPOA năm 2018.

Iran ký JCPOA với nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức, đổi lại việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, Tehran từng từng bước thu hẹp việc tuân thủ nhưng khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm mục đích dân sự./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng dỡ bỏ trừng phạt Iran Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nếu Iran thể hiện thiện chí đàm phán, đồng thời bày tỏ tin tưởng Tehran có thể trở lại quỹ đạo hòa bình và hợp tác kinh tế quốc tế.