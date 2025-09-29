Thế giới

Trung Đông

EU khôi phục lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Iran sau gần một thập kỷ

Nội dung trừng phạt trải rộng trên nhiều lĩnh vực như cấm xuất khẩu vũ khí, cấm nhập khẩu và vận chuyển dầu mỏ, khí tự nhiên, sản phẩm hóa dầu, ngăn giao dịch vàng, kim loại quý, kim cương.

Hương Giang
Một cơ sở lọc dầu của Iran trên đảo Khark. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 29/9, Hội đồng châu Âu đã quyết định khôi phục các biện pháp trừng phạt hạt nhân đối với Iran, sau gần một thập kỷ tạm ngừng.

Đây là bước đi nối tiếp việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thông qua nghị quyết mới về duy trì dỡ bỏ trừng phạt Iran, sau khi nhóm E3 (gồm Pháp, Đức, Anh) kích hoạt cơ chế “snapback” với cáo buộc Iran không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Các biện pháp được Liên minh châu Âu (EU) tái áp đặt trừng phạt bao gồm những quyết định do Liên hợp quốc đưa ra từ năm 2006, cộng thêm các biện pháp đơn phương của chính khối này.

Nội dung trừng phạt trải rộng trên nhiều lĩnh vực như cấm xuất khẩu vũ khí, cấm nhập khẩu và vận chuyển dầu mỏ, khí tự nhiên, sản phẩm hóa dầu, ngăn giao dịch vàng, kim loại quý, kim cương và một số thiết bị, phần mềm nhạy cảm.

Ngoài ra, EU cũng sẽ đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Iran và nhiều ngân hàng thương mại lớn, đồng thời cấm các chuyến bay hàng hóa của Iran tới châu Âu, cấm cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng cho máy bay và tàu chở hàng nếu liên quan đến danh mục cấm.

Việc EU tái áp đặt trừng phạt được coi là dấu hiệu rõ ràng của sự rạn nứt trong nỗ lực duy trì thỏa thuận JCPOA, từng được kỳ vọng là giải pháp lâu dài cho vấn đề hạt nhân Iran.

Động thái này báo hiệu một giai đoạn căng thẳng mới trong quan hệ giữa Iran với cộng đồng quốc tế, cũng như những thách thức lớn đối với an ninh Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#EU trừng phạt Iran #hạt nhân Iran #JCPOA #Thỏa thuận hạt nhân Iran
