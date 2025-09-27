Hội đồng Bảo an không đạt đồng thuận về gia hạn miễn trừng phạt Iran

Chiều 26/9 (giờ New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp bỏ phiếu về Dự thảo nghị quyết gia hạn sáu tháng, đến ngày 18/4/2026, đối với Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 về chương trình hạt nhân của Iran, cũng như Nghị quyết 2231 ngày 20/7/2015 xác lập thỏa thuận này.

Dự thảo văn bản do Trung Quốc và Nga đề xuất nhằm đối trọng với quyết định của nhóm E3 (Pháp, Đức, Anh) về kích hoạt cơ chế tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran vốn được dỡ bỏ theo JCPOA và nghị quyết 2231 (gọi tắt là cơ chế snapback).

Với bốn phiếu thuận (Algeria, Trung Quốc, Pakistan, Liên bang Nga), chín phiếu chống và hai phiếu trắng (Guyana, Hàn Quốc), Hội đồng Bảo an đã không thông qua việc gia hạn JCPOA và Nghị quyết 2231.

Điều này đồng nghĩa với việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bác bỏ nỗ lực của Trung Quốc và Nga nhằm kéo dài sáu tháng miễn trừng phạt cho Iran theo JCPOA.

Tháng trước, nhóm E3 đã kích hoạt cơ chế “snapback.” Mọi lệnh trừng phạt Iran từng được đóng băng theo thỏa thuận JCPOA sẽ tự động được tái áp đặt từ ngày 28/9./.

Iran sẽ hủy thỏa thuận thanh sát nếu Liên hợp quốc tái áp đặt trừng phạt Iran sẽ hủy bỏ thỏa thuận cho phép cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc thanh sát các cơ sở hạt nhân của mình nếu các cường quốc phương Tây tái áp đặt các lệnh trừng phạt.