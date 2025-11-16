Iran phủ nhận có các cơ sở làm giàu hạt nhân không công bố

Theo Tel Aviv,, ngày 16/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này không có bất kỳ cơ sở làm giàu urani nào chưa được công bố và tất cả các cơ sở đều nằm dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Ông Araghchi cũng cho biết hiện tại “không có hoạt động làm giàu urani” nào diễn ra vì các địa điểm hạt nhân của Iran đã bị hư hại trong cuộc chiến gần đây với Israel.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các hãng truyền thông Mỹ, bao gồm tờ Washington Post và New York Times, đưa tin Iran đã đẩy nhanh việc xây dựng một cơ sở hạt nhân bí mật dưới lòng đất có tên “Núi Pickaxe,” gần cơ sở Natanz.

Trong bối cảnh cuộc họp của Hội đồng quản trị IAEA dự kiến diễn ra trong những ngày tới, các quan chức Iran cũng cảnh báo IAEA không nên thông qua một nghị quyết chống Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định: “Trong trường hợp có một nghị quyết (được thông qua), Iran sẽ đánh giá lại mối quan hệ với IAEA.”

Trước đó, ngày 12/11, IAEA kêu gọi Iran cho phép tiến hành xác minh kho dự trữ urani làm giàu, sau khi có thông tin cơ quan này mất khả năng giám sát liên tục đối với một số cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo truyền thông quốc tế, IAEA cho biết họ không còn duy trì được “tính liên tục của dữ liệu” về lượng vật liệu hạt nhân từng được Iran khai báo tại các cơ sở bị ảnh hưởng, trong đó có kho urani làm giàu gần mức vũ khí.

Cơ quan này ước tính tính đến ngày 13/6, Iran sở hữu khoảng 440,9 kg urani được làm giàu tới 60%, song IAEA không thể xác minh khối lượng này do chưa được tiếp cận các cơ sở hạt nhân trong suốt 5 tháng qua.

IAEA nhấn mạnh Iran hiện là quốc gia duy nhất không có vũ khí hạt nhân nhưng làm giàu urani tới 60%, trong khi 90% là mức cần thiết để chế tạo bom hạt nhân. Báo cáo mô tả lượng urani của Iran là “vấn đề đặc biệt đáng lo ngại” và cho rằng việc xác minh đã “bị trì hoãn quá lâu.”

Cơ quan này cảnh báo: “Điều tối quan trọng là IAEA phải sớm được phép xác minh lượng vật liệu hạt nhân từng được khai báo ở Iran nhằm giải tỏa các quan ngại về khả năng chuyển hướng sử dụng vật liệu hạt nhân từ mục đích hòa bình sang quân sự, đồng thời bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ trong Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).”

Quan hệ giữa Iran và IAEA đã nhiều lần căng thẳng trong những năm gần đây, đặc biệt sau xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6, khi Israel và Mỹ tiến hành không kích một số cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran.

Các cường quốc phương Tây và Israel từ lâu cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân/cáo buộc mà Tehran luôn bác bỏ./.

IAEA kêu gọi Iran đảm bảo việc kiểm tra kho dự trữ urani làm giàu Ngày 12/11, IAEA kêu gọi Iran cho phép tiến hành xác minh kho dự trữ urani làm giàu, sau khi có thông tin cơ quan này mất khả năng giám sát liên tục đối với một số cơ sở hạt nhân của Iran.