Thanh tra IAEA đã đến thăm các cơ sở hạt nhân của Iran

Trong cuộc thanh tra vào tuần trước, nhóm thanh sát viên của IAEA không được tiếp cận các cơ sở hạt nhân quan trọng như Fordow, Natanz và Isfahan, những nơi đã bị Mỹ ném bom.

Quang cảnh lò phản ứng nghiên cứu nước nặng Arak ở huyện Khondab, tỉnh Markazi (Iran). (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)
Ngày 10/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đến thăm các cơ sở hạt nhân của Iran vào tuần trước, chỉ một tuần sau khi cơ quan này kêu gọi Tehran cải thiện hợp tác.

Kể từ khi xảy ra xung đột với Israel hồi tháng 6, IAEA đã tiến hành khoảng 10 cuộc thanh tra tại Iran nhưng trong cuộc thanh tra vào tuần trước, nhóm thanh sát viên của cơ quan này không được tiếp cận các cơ sở hạt nhân quan trọng như Fordow, Natanz và Isfahan, những nơi đã bị Mỹ ném bom.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei, chừng nào còn là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Iran sẽ tuân thủ các cam kết.

Tuyên bố này dường như nhằm đáp trả phát biểu trước đó của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi về việc Iran không tuân thủ các nghĩa vụ và cần “nghiêm túc cải thiện" việc hợp tác với các thanh tra của Liên hợp quốc để tránh làm gia tăng căng thẳng với phương Tây./.

