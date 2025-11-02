Iran tuyên bố xây dựng lại các cơ sở hạt nhân “với sức mạnh lớn hơn”

Ngày 2/11, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ tái xây dựng các cơ sở hạt nhân “với sức mạnh lớn hơn,” song khẳng định nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu trong chuyến thị sát Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran và làm việc với các quan chức cấp cao của ngành, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh việc phá hủy các cơ sở hạt nhân sẽ không thể cản trở chương trình hạt nhân hòa bình của Iran.

Ông khẳng định Tehran “sẽ xây dựng lại với sức mạnh lớn hơn”, đồng thời cho biết các hoạt động hạt nhân của Iran “nhằm phục vụ người dân, góp phần giải quyết các vấn đề về y tế và sức khỏe.”



Trước đó, hồi tháng 6, Mỹ đã tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, cho rằng đây là một phần của chương trình hướng tới phát triển vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cảnh báo sẽ ra lệnh tấn công mới nếu Tehran tái khởi động các cơ sở đã bị đánh bom./.

