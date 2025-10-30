IAEA phát hiện các cơ sở hạt nhân của Iran nối lại hoạt động

Ngày 29/10, Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi cho biết Iran dường như không tiến hành hoạt động làm giàu urani ở thời điểm hiện tại, song cơ quan này vừa phát hiện hoạt động được nối lại tại các cơ sở hạt nhân của Tehran.



Trả lời phỏng vấn báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ông Grossi tiết lộ dù chưa thể tiếp cận trực tiếp các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng thông qua hình ảnh vệ tinh, các thanh sát viên cũng không thấy Tehran đẩy mạnh sản xuất urani làm giàu vượt mức đã có trước cuộc xung đột 12 ngày với Israel hồi tháng 6.

Tuy nhiên, lượng vật liệu hạt nhân được làm giàu tới 60% vẫn đang ở Iran. Đây là một trong những vấn đề IAEA đang trao đổi, vì cần phải quay lại đó để xác nhận rằng số vật liệu này vẫn còn và không bị chuyển sang mục đích khác.



Theo người đứng đầu IAEA, các thanh sát viên đã quan sát thấy có hoạt động quanh những kho dự trữ urani. Do chưa được phép tiếp cận thêm, cơ quan này buộc phải dựa vào hình ảnh vệ tinh, vốn chỉ cho thấy lượng thông tin hạn chế.



Ông Grossi cảnh báo lượng urani hiện có của Iran có thể đủ để chế tạo tới 10 quả bom hạt nhân nếu nước này quyết định vũ khí hóa chương trình của họ.



Iran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của mình mang mục đích hòa bình./.

