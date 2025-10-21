Iran tuyên bố thỏa thuận hợp tác với IAEA không còn hiệu lực

Một quan chức an ninh cấp cao của Iran ngày 20/10 cho biết thỏa thuận hợp tác giữa Tehran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đạt được hồi tháng 9 đã không còn hiệu lực, sau khi Pháp, Anh và Đức - nhóm E3 - kích hoạt cơ chế “snapback” nhằm khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Iran.



Theo hãng tin IRNA, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iraq Qasim al-Araji tại Tehran, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran (SNSC) Ali Larijani khẳng định: “Họ lẽ ra không nên kích hoạt cơ chế snapback nếu muốn có kết quả khác.”



Ông Larijani cho biết mọi đề xuất từ IAEA nhằm nối lại hợp tác sẽ được xem xét tại SNSC.



Trước đó, Iran đã đình chỉ hợp tác với IAEA từ tháng 6 theo một đạo luật của Quốc hội, với lý do cơ quan này không lên án các vụ tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran cũng như bày tỏ lo ngại về an toàn cho các nhà khoa học của nước này.



Ông Larijani đồng thời bác bỏ các tuyên bố gần đây của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi về kho dự trữ urani làm giàu ở mức 60% của Iran, cho rằng các báo cáo này không còn bất kỳ tác động nào./.

