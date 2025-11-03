Các quan chức quốc phòng Hàn-Mỹ sẽ lần đầu tiên thăm DMZ sau 8 năm

Ngày 3/11, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đến Hàn Quốc trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày để tham dự đối thoại quốc phòng thường niên, được gọi là Hội nghị tham vấn an ninh Mỹ-Hàn. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Hegseth tới Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back dự kiến đến thăm Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên, theo đó Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ tới Khu vực an ninh chung (JSA) bên trong DMZ.

Đây cũng là chuyến thăm chung đầu tiên tới JSA của các nhà lãnh đạo quốc phòng hai nước kể từ tháng 10/2017.

Trong thời gian lưu trú tại đây, ông Hegseth dự kiến sẽ gặp lực lượng quân đội Hàn Quốc và Mỹ đóng quân tại DMZ và thăm Trại Humphreys - một căn cứ quân sự rộng lớn của Mỹ cách thủ đô Seoul khoảng 65 km về phía Nam, để cảm ơn các quân nhân và gia đình họ.

Ngày 4/11, ông Ahn Gyu Back và ông Hegseth sẽ cùng tổ chức Hội nghị tham vấn an ninh Mỹ-Hàn để thảo luận một loạt vấn đề của liên minh hai nước, chẳng hạn như phối hợp chính sách đối với Triều Tiên và hợp tác quốc phòng chung.

Chuyến đi đầu tiên của ông Hegseth tới Hàn Quốc, cũng là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của ông, gồm Nhật Bản, Malaysia và Việt Nam./.

