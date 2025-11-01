ADMM-19: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ lần đầu tiên gặp trực tiếp

Ngày 1/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back và người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth đã có cuộc gặp ngắn bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Kuala Lumpur (Malaysia), chỉ vài ngày trước cuộc hội đàm song phương dự kiến diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc) vào tuần tới.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên hai bộ trưởng gặp trực tiếp. Ông Hegseth chúc mừng Hàn Quốc đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), đồng thời bày tỏ mong muốn được trao đổi sâu hơn trong Cuộc họp Tham vấn an ninh (SCM) thường niên sắp tới.

Về phần mình, Bộ trưởng Ahn cảm ơn người đồng cấp Mỹ và kêu gọi hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ để phát huy kết quả đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Hai bộ trưởng dự kiến gặp lại nhau tại Seoul vào ngày 4/11 trong khuôn khổ Hội nghị SCM lần thứ 57 để thảo luận các vấn đề liên minh, bao gồm phối hợp chính sách với Triều Tiên và thế trận phòng thủ chung.

Cuộc họp năm nay diễn ra trong bối cảnh liên minh Hàn-Mỹ đối mặt môi trường an ninh đang biến động, giữa những suy đoán về khả năng điều chỉnh vai trò và quy mô của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), đồng thời Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy kế hoạch tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Washington trong nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Lee Jae Myung.

Hàn-Nhật tái khẳng định hợp tác an ninh ba bên với Mỹ

Cùng ngày, Bộ trưởng Ahn Gyu Back và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã gặp nhau tại Malaysia, tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác an ninh ba bên với Mỹ trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy chương trình hạt nhân và tên lửa.

Ông Ahn chúc mừng người đồng cấp Koizumi nhậm chức và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp song phương để ứng phó chiến lược trước những bất ổn địa chính trị và khủng hoảng an ninh phức tạp mà hai nước đang đối mặt.

Về phần mình, Bộ trưởng Koizumi khẳng định Hàn Quốc là quốc gia láng giềng quan trọng và là đối tác trong việc cùng xử lý các vấn đề toàn cầu.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương theo hướng mang tính xây dựng và định hướng tương lai.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước kể từ khi Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-20 và tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa tầm ngắn trong tháng 10.

Phát biểu tại phiên họp của ADMM+, Bộ trưởng Ahn nêu bật nỗ lực của Hàn Quốc trong việc phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay vì mục tiêu này.

Bộ trưởng Ahn khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận “hai chiều” đối với Triều Tiên: Vừa duy trì năng lực răn đe vững chắc dựa trên thế trận phòng thủ chung Hàn-Mỹ, vừa thúc đẩy các biện pháp giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin liên Triều.

Ông cũng cam kết mở rộng hợp tác với các nước ASEAN thông qua trao đổi nhân sự, đào tạo, cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và công nghệ nhằm góp phần bảo đảm hòa bình và ổn định khu vực./.

