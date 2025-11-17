Cảng Novorossiysk của Nga nối lại hoạt động, giá dầu giảm dần

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch chiều 17/11, đảo ngược mức tăng của tuần trước, khi hoạt động vận chuyển dầu tại cảng Novorossiysk của Nga được nối lại sau hai ngày tạm dừng.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 44 xu Mỹ (0,68%), xuống 63,95 USD/thùng vào lúc 14 giờ 51 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 48 xu Mỹ (0,8%), xuống 59,61 USD/thùng so với mức đóng cửa cuối tuần trước.

Cảng Novorossiysk đã nối lại việc vận chuyển dầu vào ngày 16/11, theo thông tin từ hai nguồn trong ngành và dữ liệu từ LSEG. Tuy nhiên, các cuộc tấn công gia tăng của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga vẫn là mối lo ngại, với khả năng gây thêm gián đoạn.

Chuyên gia phân tích Toshitaka Tazawa tại Fujitomi Securities cho biết các nhà đầu tư đã chốt lời sau đợt tăng giá cuối tuần trước. Ông cũng nhận định tình trạng dư cung do sản lượng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, tăng vẫn là yếu tố quan trọng. Ông dự báo giá dầu WTI có thể duy trì quanh mức 60 USD/thùng, dao động trong phạm vi 5 USD.

Các nhà đầu tư cũng theo dõi tác động của các lệnh trừng phạt phương Tây đối với nguồn cung và dòng chảy thương mại của Nga.

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm giao dịch với các công ty dầu mỏ của Nga, Lukoil và Rosneft, có hiệu lực từ ngày 21/11, nhằm thúc đẩy Nga tham gia các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine.

Đầu tháng này, OPEC+ đã đồng ý tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12/2025, mức tăng tương tự như trong tháng 10 và tháng 11/2025.

OPEC+ cũng đã thống nhất tạm dừng việc tăng sản lượng trong quý đầu tiên của năm 2026.

Trong một báo cáo, ING cho biết thị trường dầu mỏ có thể vẫn duy trì tình trạng dư cung lớn cho đến năm 2026. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo rủi ro nguồn cung có thể gia tăng khi căng thẳng địa chính trị vẫn tồn tại.

Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes vừa thông báo số lượng giàn khoan khai thác dầu ở Mỹ đã tăng thêm ba giàn, lên 417 giàn trong tuần kết thúc vào ngày 14/11./.

Giá dầu tăng do lo ngại về nguồn cung sau sự cố tại cảng Novorossiysk Giá dầu Brent tăng 0,79 USD lên 63,80 USD/thùng vào lúc 14 giờ 01 phút ngày 14/11 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,82 USD lên 59,50 USD/thùng.