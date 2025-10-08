Thái Lan: Phạt tù 11 thủ lĩnh của phe Áo Đỏ

Ngày 7/10, Tòa án hình sự Bangkok của Thái Lan đã kết án tù đối với 11 thủ lĩnh của phe Áo Đỏ vì liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2010.



Trong số những bị cáo bị kết án có 5 người, trong đó có nhà hoạt động Jatuporn Prompan, nhận bản án hơn 4 năm tù và 6 người còn lại lĩnh án 4 tháng tù. Ông Jatuporn cho biết luật sư sẽ xin bảo lãnh tại ngoại cho ông.



Phe Áo Đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình ở thủ đô Bangkok trong năm 2010. Các cuộc biểu tình này đã dẫn tới việc làm tê liệt chính phủ khi đó của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva trong hơn 2 tháng, đồng thời xảy ra các cuộc đụng độ với cảnh sát.

Số liệu thống kê cho thấy có ít nhất 90 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình này và hơn 2.000 người bị thương./.

