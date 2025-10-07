Campuchia nỗ lực thúc đẩy cuộc họp Ủy ban Biên giới khu vực với Thái Lan

Thông tấn xã Campuchia (AKP) đưa tin, ngày 7/10, Quân khu 4 Campuchia đã gửi thư mời lần thứ hai tới Quân khu 2 Thái Lan tham dự cuộc họp Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) dự kiến diễn ra trong tháng này.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata, cuộc họp dự kiến do Campuchia đăng cai tổ chức tại tỉnh Oddar Meanchey từ ngày 15-17/10.

Cuộc họp sắp tới này đúng với tinh thần kết quả của cuộc họp đặc biệt Ủy ban Biên giới chung (GBC) lần thứ nhất và cuộc họp bất thường RBC lần thứ nhất giữa Quân khu 4 Campuchia và Quân khu 2 Thái Lan, được tổ chức vào ngày 27/8.

Cuộc họp bất thường RBC lần thứ 2 nhằm đảm bảo việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan một cách bền vững, đầy đủ và hiệu quả, cũng như thúc đẩy hợp tác thiết thực nhằm tăng cường hòa bình, ổn định và khôi phục quan hệ bình thường giữa hai nước láng giềng.

Lần đầu tiên Campuchia gửi lời mời Thái Lan tham gia cuộc họp này là vào ngày 30/9./.

