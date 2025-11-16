Thái Lan: Tỉnh Songkhla trở thành động lực tăng trưởng tiếp theo của Thái Lan

Thái Lan đang định vị tỉnh Songkhla là động lực tăng trưởng tiếp theo ở phía Nam nhờ tận dụng vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng cải thiện và Đặc khu Kinh tế (SEZ) mới thành lập để thu hút đầu tư xuyên biên giới và thúc đẩy thương mại khu vực.



Từng được biết đến chủ yếu là cửa ngõ thương mại biên giới và điểm đến nghỉ dưỡng cuối tuần của khách du lịch Malaysia, giờ đây, tỉnh Songkhla đang nhanh chóng chuyển mình thành một trung tâm kinh tế và hậu cần lớn ở miền Nam Thái Lan.

Trong tuần qua, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phạm Việt Hùng dẫn đầu đã thăm và làm việc với Tỉnh trưởng Songkhla cùng đại diện các cơ quan liên quan của địa phương.



Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tại cuộc làm việc, Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của tỉnh Songkhla; đồng thời chúc mừng tỉnh vừa nhận được giải thưởng Thành phố Du lịch MICE (du lịch kết hợp giao lưu, khen thưởng, hội họp, triển lãm) thông qua đánh giá của Cục Hội nghị và Triển lãm Thái Lan (TCEB) hôm 22/10 vừa qua.

Đại sứ chúc tỉnh Songkhla cùng các địa phương khác của Thái Lan sẽ tổ chức thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) sắp tới.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, trong đó có việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trao đổi về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nghề cá, Đại sứ Phạm Việt Hùng đã thông tin về các biện pháp quyết liệt và kết quả của công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cũng như định hướng phát triển bền vững ngành thủy sản ở Việt Nam; đề nghị tỉnh Songkhla quan tâm phối hợp, chia sẻ thông tin.



Về phần mình, Tỉnh trưởng tỉnh Songkhla, Chotnarin Kerdsom, chia sẻ kinh nghiệm của địa phương trong quản lý tàu cá, cải thiện đời sống ngư dân và nhất trí sẽ tăng cường phối hợp với Đại sứ quán cũng như hỗ trợ công tác bảo hộ công dân.



Tọa lạc tại vị trí chiến lược ở phía Bắc Bán đảo Malaysia, Songkhla đóng vai trò là cửa ngõ của Thái Lan vào Malaysia và thị trường ASEAN rộng lớn hơn, kết nối các tỉnh phía Nam với phần còn lại của khu vực.

Đặc khu Kinh tế mới được thành lập của tỉnh nhắm đến các ngành công nghiệp như hậu cần, chế biến cao su, điện tử, sản xuất thực phẩm halal và sản xuất nhẹ, dựa trên nền tảng công nghiệp vững mạnh và lực lượng lao động lành nghề của địa phương.

Theo ông Chotnarin, đặc khu đặt mục tiêu tạo ra giá trị kinh tế dài hạn bằng cách kết nối sản xuất với hậu cần xuyên biên giới và mở rộng năng lực xuất khẩu sang Malaysia và các nước khác.



Với dân số gần 1,5 triệu người, tỉnh Songkhla đóng vai trò quan trọng trong Hành lang Kinh tế phía Nam (SEC) của Thái Lan, nhằm tăng cường kết nối kinh tế giữa Vịnh Thái Lan, bờ biển Andaman và Malaysia. Ngoài ra, vị trí gần các bang Kedah và Perlis của Malaysia, cùng khả năng tiếp cận mạng lưới hậu cần Penang, đã định vị Songkhla trở thành trung tâm tự nhiên cho thương mại song phương và khu vực.



Liên quan đến yếu tố an ninh tại các tỉnh biên giới phía Nam của Thái Lan, chính quyền nước này khẳng định tỉnh Songkhla và hầu hết khu vực phía Nam vẫn an toàn cho đầu tư và du lịch.

Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Chatchai Bangchuad nhấn mạnh chính phủ cam kết giải quyết tình trạng bất ổn kéo dài ở vùng cực Nam và hiện hầu hết các khu vực đều yên bình với các hoạt động thương mại và du lịch ngày càng gia tăng.

Cũng theo quan chức này, việc Thái Lan mời các nhà ngoại giao từ các nền kinh tế có tiềm năng thương mại và đầu tư mạnh mẽ đến thăm sẽ giúp có cái nhìn khách quan và chính xác về tình hình thực tế.



Tỉnh Songkhla được chọn là một trong 3 tỉnh, thành chính đồng đăng cai SEA Games 33 vào tháng 12 tới, với các môn thi đấu lớn như thể thao dưới nước, võ thuật và các trò chơi truyền thống địa phương.

Theo Phòng Thương mại Songkhla, giá trị thương mại biên giới đã vượt quá 300 tỷ baht (khoảng 9 tỷ USD) vào năm ngoái và dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi cơ sở hạ tầng và hải quan được nâng cấp.

Nhìn về tương lai, sự phát triển liên tục của Songkhla theo các sáng kiến SEZ và SEC dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa hội nhập kinh tế của Thái Lan với Malaysia nói riêng và khu vực ASEAN nói chung./.

Việt Nam mang sản phẩm công nghệ cao đến triển lãm quốc phòng tại Thái Lan Viettel mang đến triển lãm 3 hệ sinh thái sản phẩm là Viettel AI, mạng viễn thông 5G và các sản phẩm về hạ tầng viễn thông, trong đó có hệ thống 5G Private dành riêng cho quốc phòng.