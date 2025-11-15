Nhu cầu ảm đạm, giá gạo Thái Lan xuống mức thấp nhất trong 18 năm

Thị trường nông sản toàn cầu tuần qua khá trầm lắng, khi giá các mặt hàng chủ chốt đồng loạt suy yếu. Tại châu Á, tâm điểm là việc giá gạo Thái Lan rơi xuống mức thấp kỷ lục 18 năm do áp lực kép từ nguồn cung dồi dào và nhu cầu ảm đạm.

Cùng lúc đó tại Mỹ, dữ liệu từ chính phủ đã kéo giá ngô, đậu tương và lúa mỳ chìm trong sắc đỏ sau khi các số liệu được công bố không như kỳ vọng của thị trường.

Thị trường gạo thế giới

Khép lại tuần giao dịch, gạo 5% tấm của Thái Lan được báo giá ở mức 335 USD/tấn vào ngày 13/11, giảm nhẹ so với mức 338 USD/tấn của tuần trước và là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2007.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết phía khách hàng chỉ mua vào với số lượng nhỏ do có tin Ấn Độ sẽ tung ra thêm gạo với giá rẻ hơn loại của Thái Lan.

Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng nông dân sẽ không còn mặn mà với cây lúa nếu giá cả tiếp tục ở mức thấp như hiện nay. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi nguồn cung tại Thái Lan tiếp tục gia tăng khi mùa mưa dần kết thúc.

Trong khi đó tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm tuần này đi ngang ở mức 344-350 USD/tấn. Tương tự, gạo trắng 5% tấm cũng ổn định ở mức 350-360 USD/tấn.

Một đại lý tại New Delhi cho biết nguồn cung từ vụ mùa mới đang bắt đầu gây sức ép lên giá lúa gạo trong nước, dù chính phủ đã mạnh tay mua gạo để dự trữ.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm cũng không thay đổi so với tuần trước và được chào bán ở mức 415-430 USD/tấn. Tuy nhiên, một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét rằng hoạt động mua bán đang rất ảm đạm do nhu cầu yếu, dù giá chào bán đã hạ.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Giá các loại ngũ cốc trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã đồng loạt lao dốc trong phiên 14/11 sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo cung-cầu được thị trường mong đợi, cùng với dữ liệu xuất khẩu hé lộ phần nào hoạt động mua hàng của Trung Quốc.

Chốt phiên giao dịch, hợp đồng đậu tương giảm 22,5 xu xuống 11,245 USD/bushel. Hợp đồng ngô mất 11,25 xu xuống còn 4,3025 USD/bushel, trong khi hợp đồng lúa mì giảm 10,75 xu và chốt ở mức 5,415 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2kg; 1 bushel ngô = 25,4kg)

Một cánh đồng lúa mỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tác động từ những báo cáo nêu trên lên thị trường là rất rõ rệt. Mặc dù USDA đã hạ dự báo năng suất và sản lượng ngô và đậu tương của Mỹ cho năm 2025, các mức cắt giảm này lại không sâu như kỳ vọng của giới giao dịch.

Cụ thể, USDA đã điều chỉnh hạ dự báo năng suất ngô của Mỹ năm 2025 từ 186,7 bushel/mẫu Anh xuống còn 186 bushel/mẫu Anh, kéo theo sản lượng ước tính giảm từ 16,814 tỷ bushel xuống còn 16,752 tỷ bushel. (1 mẫu Anh = 0,4047ha)

Đối với đậu tương, cơ quan này cũng hạ dự báo năng suất từ mức 53,5 bushel/mẫu Anh xuống 53 bushel/mẫu Anh và sản lượng giảm từ 4,301 tỷ bushel còn 4,253 tỷ bushel.

Ông Don Roose, Chủ tịch Công ty giao dịch hàng hóa U.S. Commodities nhận định thị trường đã phản ứng tiêu cực vì năng suất ngô không giảm nhiều như dự đoán, trong khi lượng tồn kho cuối vụ lại tăng lên. Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch cũng đã kỳ vọng năng suất đậu tương sẽ xuống thấp hơn nữa.

Bên cạnh báo cáo cung-cầu, USDA cũng công bố bản tóm tắt doanh số bán nông sản hàng ngày của Mỹ trong sáu tuần qua, cung cấp thêm thông tin về hoạt động mua hàng gần đây của Trung Quốc.

Dữ liệu cho thấy nước này đã đặt mua tổng cộng 332.000 tấn đậu tương giao trong niên vụ 2025/2026, trong đó 100.000 tấn được đặt vào ngày 30/10. Tuy nhiên, con số này còn khá khiêm tốn.

Thị trường vẫn đang chờ đợi phía Trung Quốc xác nhận về cam kết mua 12 triệu tấn đậu tương như Nhà Trắng đã thông báo trước đó.

Thị trường càphê thế giới

Phiên 14/11, giá càphê thế giới tiếp tục giảm trên hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn ICE Futures châu Âu, giá hợp đồng càphê Robusta giao tháng 11/2025 giảm 120 USD xuống 4.249 USD/tấn.

Giá hợp đồng giao tháng 1/2026 giảm 120 USD xuống 4.223 USD/tấn. Trên sàn ICE Futures tại Mỹ, hợp đồng càphê Arabica giao tháng 12/2025 giảm 1,90 xu/lb xuống mức 399,80 xu/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 0,25 xu xuống 374 xu/lb.

Thu hoạch càphê ở Gia Lai. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Tại Việt Nam, giá càphê ngày 15/11 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh so với ngày hôm qua và trung bình hiện ở quanh mốc 109.800 đồng/kg. Theo đó, giá càphê tại Đắk Lắk giảm 2.500 đồng/kg xuống 110.500 đồng/kg.

Tương tự, giá càphê tại Lâm Đồng giảm 2.400 đồng/kg xuống ngưỡng 108.700-110.500 đồng/kg. Giá cà tại Gia Lai cũng giảm 2.700 đồng/kg so với hôm qua xuống 109.800 đồng/kg.

Theo giới quan sát, dù giảm trong giai đoạn gần đây, giá càphê vẫn sẽ nhận được hỗ trợ bởi dấu hiệu nguồn cung toàn cầu thắt chặt.

Một báo cáo gần đây của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho hay xuất khẩu càphê toàn cầu trong niên vụ 2024/2025 giảm 0,3% so với niên vụ trước xuống còn 138,658 triệu bao.

Giới phân tích cho rằng thị trường càphê Việt Nam có thể tiếp tục hưởng lợi trong bối cảnh sản lượng toàn cầu giảm, đặc biệt tại Brazil và Indonesia - hai quốc gia đang chịu tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan./.

