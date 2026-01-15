Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 UAE: Thầy Kim lại "gieo sầu" cho bóng đá Tây Á?

Sau giai đoạn vòng bảng ấn tượng với hàng loạt kỷ lục được thiết lập, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thắng khi chạm trán với đối thủ U23 UAE ở tứ kết Giải U23 châu Á 2026.

Trưởng thành vượt bậc

Trẻ nhưng không "non" - đó là hình ảnh mà tập thể U23 Việt Nam của thầy Kim đang thể hiện qua những màn trình diễn ở Vòng chung kết U23 châu Á năm nay.

Với đấu pháp chiến thuật hợp lý áp dụng với từng đối thủ, Đình Bắc và các đồng đội biết "cương - nhu" đúng thời điểm, từng bước vượt qua những "chướng ngại" khó nhằn như Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia để hiên ngang dẫn đầu bảng A với 3 trận toàn thắng.

Đáng nói, dù phải đối đầu với những nền bóng đá được đánh giá cao hơn, các cầu thủ trẻ không những không tỏ ra "ngợp" mà còn tự tin cầm bóng, triển khai những pha "đan lát" mượt mà và sẵn sàng đột phá, phô diễn kỹ thuật cá nhân khi có cơ hội.

Những cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam như Nguyễn Lê Phát (số 2) sẵn sàng phô diễn kỹ thuật cá nhân trước những đối thủ hàng đầu châu lục. (Ảnh: afc)

Những tình huống rê bóng lắt léo của Nguyễn Lê Phát, cú đánh gót của Khuất Văn Khang hay tuyệt phẩm từ góc hẹp của Đình Bắc..., tất cả cho thấy đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đang đạt "đỉnh" về cảm hứng và phong độ ở giải đấu lần này.

Trong khi hàng công "phiêu" theo nhịp điệu của nguồn cảm hứng Đình Bắc, hàng thủ của U23 Việt Nam tiếp tục là nền tảng tạo nên những chiến thắng, với phong độ ổn định của Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh và đặc biệt là "siêu nhân" trong khung gỗ - thủ môn Trần Trung Kiên.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, trước sức ép khủng khiếp từ các cầu thủ Saudi Arabia với 26 pha dứt điểm (7 trúng đích), Trung Kiên vẫn "vững như bàn thạch" với 7 lần cứu thua cho U23 Việt Nam. Mỗi pha cản phá của thủ thành sinh năm 2003 như một "liều vitamin" tiếp sức để các đồng đội ở tuyến trên yên tâm hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn, mang về chiến thắng chung cuộc cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Thủ môn Trung Kiên (áo vàng) và hàng thủ của U23 Việt Nam liên tục làm 'nản lòng' các chân sút bên phía đối thủ. (Ảnh: afc)

"Các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam ngày càng thể hiện được sự chững chạc, điềm tĩnh ở những cuộc đối đầu với các đối thủ mạnh. Hàng thủ giữ cự ly đội hình hợp lý, phòng ngự chặt chẽ, trong khi hàng công tự tin cầm bóng - ngay cả khi đã dẫn bàn, làm giảm hưng phấn của đối thủ và có thời điểm buộc đối phương phải phạm lỗi vì ức chế," huấn luyện viên - cựu danh thủ Thạch Bảo Khanh chỉ ra những bước tiến về bản lĩnh thi đấu của U23 Việt Nam.

Cựu "thuyền trưởng" của Thể Công-Viettel cho rằng U23 Việt Nam cần tiếp tục duy trì cách tiếp cận thận trọng, chặt chẽ ở tứ kết, bởi vòng knock-out là nơi không có chỗ cho những sai lầm.

Lại là "ác mộng" với Tây Á?

Với những thành tích ấn tượng, U23 Việt Nam của thầy Kim khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà hồi tưởng về thế hệ "kỳ tích Thường Châu" - những cầu thủ đã cùng huấn luyện viên Park Hang-seo giành ngôi Á quân của Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018.

Một trong những nét tương đồng giữa 2 "phiên bản" U23 Việt Nam là thành tích ấn tượng trước những đại diện của bóng đá Tây Á. Nếu Quang Hải, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng... của năm 2018 lần lượt khuất phục Iraq và Qatar sau những loạt luân lưu đầy bản lĩnh, thì lứa Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Trung Kiên... cũng thể hiện độ "lỳ" với những chiến thắng thuyết phục trước Jordan và Saudi Arabia.

Với đối thủ UAE, "Những Chiến binh Sao Vàng" chưa từng được hưởng niềm vui chiến thắng ở cấp độ U23. Cụ thể, theo trang thống kê sofascore, U23 Việt Nam và U23 UAE từng có 6 lần đọ sức trong quá khứ, với thành tích áp đảo của đại diện Tây Á (5 chiến thắng và 1 trận hòa).

Dù vậy, ở kỳ giải năm nay, U23 Việt Nam của thầy Kim đã giải "dớp" toàn thua trước 2 đại diện Tây Á khác lần lượt là Jordan (thắng 2-0) và Saudi Arabia (thắng 1-0). Những kết quả này sẽ là điểm tựa tinh thần để Đình Bắc và các đồng đội "đổi vận" trước đối thủ U23 UAE.

Những chiến thắng 'giải dớp' trước Jordan và Saudi Arabia tiếp thêm sự tự tin cho U23 Việt Nam ở cuộc đối đầu với U23 UAE. (Ảnh: afc)

"Từ quá khứ cho đến hiện tại, U23 Việt Nam đã có kinh nghiệm đối đầu và giành chiến thắng trước những đối thủ đến từ Tây Á. Cùng với sự trở lại của quân bài quan trọng như tiền đạo Thanh Nhàn, U23 đủ khả năng giành chiến thắng trước UAE," bình luận viên Quang Huy nhận định.

Với vị "thuyền trưởng" Kim Sang-sik, U23 Việt Nam đã và đang trải qua những "lần đầu" ngọt ngào ở đấu trường châu lục. Bước vào trận tứ kết với sự tự tin cao độ cùng phong độ ấn tượng, "Những Chiến binh Sao Vàng" đã sẵn sàng cho một cột mốc "lần đầu" nữa - chiến thắng đầu tiên trước đối thủ UAE ở cấp độ U23./.

Lịch thi đấu tứ kết U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

