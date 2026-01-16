Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 16/1: U23 Việt Nam phá 'dớp' trước UAE?

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ tiếp tục guồng quay với những trận cầu được sự báo sẽ rất kịch tính tại vòng tứ kết.

Trận đấu thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ chính là màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 UAE vào lúc 22g30 hôm nay (16/1, theo giờ Việt Nam).

Đây là lần thứ ba U23 Việt Nam và U23 UAE gặp nhau trong lịch sử giải đấu, nhưng mới là lần đầu tiên đối đầu ở vòng loại trực tiếp.

Trên mọi mặt trận, U23 Việt Nam từng gặp U23 UAE 6 lần nhưng chưa một lần hưởng niềm vui khi để thua 4 và hòa 2.

Thế nên, cuộc tái ngộ này được xem là cơ hội để "các chiến binh Sao vàng" phá "dớp" trước đối thủ này, qua đó tiến vào bán kết.

Tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam từng khiến hai đại diện khác của Tây Á phải ôm hận là U23 Jordan (thắng 2-0) và U23 Saudi Arabia (1-0).

Tuy nhiên, trước khi trận U23 Việt Nam-U23 UAE diễn ra, vào lúc 18g30, U23 Nhật Bản sẽ đối đầu U23 Jordan trong trận tứ kết đầu tiên.

U23 Nhật Bản đã khẳng định vị thế của mình bằng những chiến thắng thuyết phục trước U23 Syria (5-0), U23 UAE (3-0) và U23 Qatar (2-0).

Nhà đương kim vô địch chắc chắn sẽ là thách thức rất lớn đối với U23 UAE./.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á 2026 Trận U23 Việt Nam-U23 UAE tại tứ kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào ngày 16/1 (theo giờ Việt Nam) trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 16/1 18g30 U23 Nhật Bản-U23 Jordan 22g30 U23 Việt Nam-U23 UAE