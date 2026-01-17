"U23 Việt Nam khẳng định năng lực cạnh tranh ở tầm châu Á"

U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu kiên cường để giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết, qua đó giành quyền vào bán kết U23 châu Á 2026.

Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử "các chiến binh Sao vàng" góp mặt ở vòng đấu này sau kỳ tích tại Thường Châu 2018.

Chiến thắng này mang đến cơ hội rất lớn để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik viết tiếp lịch sử ở đấu trường này.

Vì thế, sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã bày tỏ niềm vui mừng và tự hào về tinh thần chiến đấu và sự tiến bộ của các học trò, đồng thời khẳng định U23 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh ở đấu trường châu lục.

"Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình trong suốt 120 phút và chúc mừng toàn đội vì đã giành quyền vào bán kết," vị huấn luyện viên người Hàn Quốc phát biểu tại buổi họp báo. "Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã có mặt trên sân cũng như theo dõi và cổ vũ từ quê nhà."

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng nhấn mạnh rằng chiến thắng trước U23 UAE là minh chứng rõ ràng cho vị thế ngày càng được khẳng định của bóng đá Việt Nam.

"Trận đấu hôm nay một lần nữa cho thấy đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu Á. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ và thực sự tự hào về tập thể này," ông Kim chia sẻ.

Nói về diễn biến trong hiệp, ông Kim Sang-sik cũng cho biết yếu tố thể lực cùng tinh thần đã đóng vai trò quyết định trong chiến thắng của U23 Việt Nam. "Trước khi bước vào hiệp phụ, các cầu thủ đều rất mệt, nhưng tôi nhận thấy thể trạng của chúng tôi nhỉnh hơn đối thủ. Vì vậy, tôi chỉ đạo toàn đội tiếp tục dâng cao tấn công. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần quyết chiến và thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật."

Ông cũng lý giải những điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt: "Tôi đưa Anh Quân vào sân từ hiệp hai để tăng cường khả năng phòng ngự biên, hạn chế các quả tạt của đối phương và cậu ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi nhận thấy một số cầu thủ UAE, đặc biệt ở hai biên, đã xuống sức, vì vậy tôi tung vào sân những cầu thủ có tốc độ và sức mạnh để tận dụng thời cơ. Điều đó đã phát huy hiệu quả."



Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định thành công của U23 Việt Nam là kết quả của sự hy sinh và nỗ lực bền bỉ: “Chúng tôi có mặt ở vòng Bán kết hôm nay nhờ mồ hôi, công sức và tinh thần cống hiến của toàn đội. Ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để đón nhận thử thách mới và vượt qua những giới hạn của chính mình.”

Ông Kim Sang-sik cũng cho biết ông cùng ban huấn luyện sẽ theo dõi, phân tích kỹ lưỡng cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc để xác định đối thủ.

"Toàn đội đang có thể trạng khá tốt. Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục đón nhận thử thách, vượt qua các giới hạn và tôi tin rằng U23 Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng để tiến vào trận chung kết," ông Kim nói.

Ở trận tứ kết vừa qua, U23 Việt Nam đã vào sân với quyết tâm rất lớn không chỉ để phá "dớp" trước U23 UAE mà còn hướng đến tấm vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

Sự quyết tâm đó tạo nên động lực rất lớn cho "các chiến binh Sao vàng" chơi sòng phẳng trước đối thủ được đánh giá cao như U23 UAE.

U23 Việt Nam chính là đội có bàn thắng phá sự cân bằng với pha lập công mở tỷ số ở phút 39 của Nguyễn Lê Phát sau đường chuyền hoàn hảo của Đình Bắc - cầu thủ được tung vào sân thay cho Lê Viktor ít phút trước đó.

Minh Phúc số 21 ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho U23 Việt Nam. (Nguồn: AFC)

Lợi thế của U23 Việt Nam chỉ kéo dài được hơn 3 phút trước khi Junior Ndiaye dễ dàng đánh đầu cận thành, quân bình tỷ số 1-1 cho đại diện Tây Á.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ công của Đình Bắc ở phút 62, nhưng chỉ ít phút sau U23 UAE lại có bàn gỡ do công Al-Menhali.

Kết quả hòa 2-2 được giữ nguyên khi tiếng còi kết thúc thời gian thi đấu chính thức vang lên, buộc hai đội phải bước vào thời gian đá hiệp phụ.

Ở phút 101, Minh Phúc đã tỏa sáng để sắm vai người hùng với cú dứt điểm đưa bóng khẽ chạm hậu vệ Ahmad Malalla và làm bó tay thủ thành Khaled Tawhid, ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Việt Nam./.

