U23 châu Á 2026 ngày 17/1: Xác định đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết

Hôm nay (17/1), vòng chung kết U23 châu Á 2026 tiếp tục diễn ra với hai trận đấu thuộc vòng tứ kết. U23 Uzbekistan gặp U23 Trung Quốc và U23 Australia đối đầu U23 Hàn Quốc.

Vào lúc 18g30, trận đấu giữa U23 Uzbekistan (nhất bảng C) và U23 Trung Quốc (nhì bảng D) sẽ được tổ chức trên sân King Abdullah Sports City Hall.

Đội thắng ở cặp đấu này sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng bán kết.

Trước đó, U23 Việt Nam đã thẳng tiến vào vòng đấu tiếp theo sau trận thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút căng thẳng ở tứ kết.

Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc là những người lập công để mang chiến thắng về cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

U23 Việt Nam thẳng tiến vào bán kết U23 châu Á, fan Đông Nam Á mơ chức vô địch Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết giải U23 châu Á đã chứng minh sức mạnh và đẳng cấp thực sự của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ở giải đấu lần này.

Còn vào lúc 22g30, U23 Australia (nhất bảng D) sẽ đối đầu U23 Hàn Quốc (nhì bảng C) để tranh tấm vé cuối cùng góp mặt ở bán kết.

Đội thắng ở cặp đấu này sẽ chạm trán U23 Nhật Bản ở vòng đấu tiếp theo.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 ngày 17/1 18g30 U23 Uzbekistan-U23 Trung Quốc

22g30 U23 Australia-U23 Hàn Quốc