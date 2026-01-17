Minh Phúc 'kết liễu' U23 UAE, U23 Việt Nam vào bán kết Giải U23 châu Á 2026

Tối 16/1, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục hành trình tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, chạm trán đối thủ là U23 UAE ở vòng đấu tứ kết.

"Rút kinh nghiệm" từ những thất bại của Jordan và Saudi Arabia trước U23 Việt Nam, đại diện Tây Á U23 UAE không nhập cuộc với lối chơi áp đặt mà lựa chọn phương án phòng ngự thận trọng, sử dụng nhiều tình huống bóng dài, bóng bổng để tận dụng lợi thế về thể hình.

Từ một pha phất bóng dài, Mansoor Al Menhali sau một nhịp khống chế đã dứt điểm tung lưới Trung Kiên. Tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính Bijan Heydari xác định cầu thủ của U23 UAE đã để bóng chạm tay ở nhịp khống chế, do đó bàn thắng không được công nhận.

Phút thứ 35, huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải đưa ra quyết định thay đổi nhân sự khi tiền vệ Lê Viktor không thể tiếp tục thi đấu sau một pha va chạm ở vùng đầu. Đình Bắc là cầu thủ vào sân thay người.

Những phút tiếp theo, U23 UAE liên tục đặt khung thành của thủ môn Trung Kiên vào tình trạng "báo động." Sau tình huống Ali Almemari bật cao đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc, đến lượt Ali Abdulaziz tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi trúng xà ngang.

Trong thế trận phải liên tiếp chống đỡ những pha dứt điểm của đối thủ, U23 Việt Nam bất ngờ tìm được bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 39, Đình Bắc thoát xuống bên phía cánh trái, ngoặt bóng loại bỏ Khamis Al Mansoori trước khi căng ngang để Nguyễn Lê Phát đệm bóng tung lưới U23 UAE, đưa đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vượt lên dẫn trước 1-0.

Lê Phát (số 2) mở tỷ số cho U23 Việt Nam. (Ảnh: afc)

Lợi thế của U23 Việt Nam chỉ kéo dài được hơn 3 phút. Sau tình huống đánh đầu của Ali Almemari, bóng đập xà ngang bật ra đến vị trí của Junior Ndiaye và cầu thủ mang áo số 16 dễ dàng đánh đầu cận thành, quân bình tỷ số 1-1 cho đại diện Tây Á.

Bước sang hiệp 2, U23 UAE giảm cường độ tấn công, mở ra những cơ hội lên bóng cho U23 Việt Nam. Dù vậy, những pha dứt điểm của Đình Bắc hay Ngọc Mỹ lại đưa bóng đi không trúng đích.

Phút thứ 62, U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước và cầu thủ tỏa sáng là cái tên quen thuộc - Đình Bắc. Từ đường tạt bóng của Minh Phúc, chân sút mang áo số 7 đánh đầu ngược đưa bóng vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho "Những Chiến binh Sao Vàng."

Đình Bắc (số 7) nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam. (Ảnh: afc)

U23 UAE một lần nữa gỡ hòa trong khoảng thời gian rất ngắn. Phút thứ 68, Mansoor Al Menhali bật cao đánh đầu từ quả tạt bên phía cánh trái, bóng được lái vào góc xa làm bó tay thủ thành Trung Kiên. Tỷ số được cân bằng 2-2.

Những phút cuối trận, Thanh Nhàn có pha tạt bóng thuận lợi đặt Võ Anh Quân vào thế đối mặt với thủ môn Khaled Tawhid. Tuy nhiên ở cú đánh đầu cự ly gần, cầu thủ của U23 Việt Nam lại không thể chiến thắng được người gác đền bên phía U23 UAE.

Bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu chính thức, U23 Việt Nam và U23 UAE vào bước vào thời gian 30 phút của hiệp phụ. Khi các cầu thủ bên phía U23 UAE bắt đầu thấm mệt, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik một lần nữa vượt lên dẫn trước.

Phút thứ 101, chớp thời cơ từ một tình huống tranh chấp trong vòng cấm, Minh Phúc nhanh chân tung ra cú dứt điểm, bóng khẽ chạm hậu vệ Ahmad Malalla và làm bó tay thủ thành Khaled Tawhid. Tỷ số được nâng lên 3-2 cho U23 Việt Nam.

Trong quãng thời gian còn lại, U23 UAE liên tục thực hiện những quả treo bóng vào vòng cấm, nhưng không thể vượt qua được sự lăn xả của các hậu vệ U23 Việt Nam.

Chung cuộc, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik giành chiến thắng 3-2, đánh dấu lần đầu tiên U23 Việt Nam được hưởng niềm vui chiến thắng trước đối thủ Tây Á.

Một lần nữa "gieo sầu" cho những đại diện của bóng đá Tây Á, U23 Việt Nam xuất sắc giành quyền vào bán kết Giải U23 châu Á 2026. Đối thủ của thầy Kim và các học trò sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc./.

