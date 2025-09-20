Esquire Việt Nam tái xuất-Đồng hành cùng đàn ông Việt hiện đại

Sau hơn một thập kỷ kể từ số đầu tiên phát hành vào ngày 26/3/2013, Esquire Việt Nam chính thức trở lại trong tháng 9/2025 với diện mạo mới. Sự kiện không chỉ đánh dấu sự hồi sinh của một thương hiệu biểu tượng mà còn mở ra chương mới, nơi Esquire Việt Nam đồng hành cùng nam giới Việt trong hành trình định hình phong cách, khẳng định bản lĩnh và mở rộng góc nhìn toàn cầu.

Lễ ra mắt đã diễn ra vào 19/9/2025 tại Sofitel Saigon Plaza, TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ đông đảo khách mời từ nhiều lĩnh vực, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mới của đặc san tại Việt Nam.

Một tạp chí Esquire có lịch sử dài hơi

Arnold Gingrich, David A. Smart và Henry L. Jackson sáng lập tạp chí Esquire vào năm 1933 tại Chicago, Mỹ. Ban đầu tạp chí tập trung vào thời trang nam giới, lối sống, văn hóa và giải trí. Chỉ trong một thời gian ngắn, Esquire trở thành một trong những ấn phẩm dành cho phái nam nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Nhiều nhà văn nổi tiếng đều đã từng viết cho Esquire, bao gồm cả Ernest Hemingway. Một số truyện ngắn của ông đăng trên Esquire từ những năm 1930. F. Scott Fitzgerald, tác giả cuốn The Great Gatsby lừng danh và William Faulkner, nhà văn đoạt Nobel Văn học, đều từng có bài viết và truyện ngắn xuất hiện trên tạp chí…

Gần một thế kỷ qua, Esquire vừa là nơi thể hiện phong cách sống của nam giới, vừa là một diễn đàn văn học và báo chí đỉnh cao, với tác phẩm của những cây bút vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ngày nay, Esquire vẫn là một trong những tạp chí biểu tượng của thế giới về văn hóa, thời trang, phong cách và triết lý sống dành cho nam giới. Hiện nay, Esquire có mặt tại 20 quốc gia, với 200 ấn phẩm và 175 website, tiếp cận 141 triệu độc giả toàn cầu mỗi tháng. Việt Nam là quốc gia thứ 22 có sự hiện diện của Esquire.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2013, những gương mặt trang bìa của Esquire Việt Nam luôn đại diện cho hình mẫu quý ông hiện đại. Đặc san khi ấy hiện diện trên ba nền tảng: bản in, website và iPad, đồng thời tạo dựng cộng đồng riêng biệt thông qua chuỗi hoạt động Esky Club, nơi gặp gỡ của những người đàn ông tinh hoa. Sau 5 năm hoạt động, Esquire Việt Nam tạm nghỉ để chờ đến thời điểm phù hợp hơn.

Các khách mời tham dự lễ ra mắt Đặc san Esquire Việt Nam

Năm 2025, Việt Nam đã và đang vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế khu vực và toàn cầu. Đây là thời điểm phù hợp để Esquire Việt Nam trở lại, sánh vai cùng các ấn phẩm Esquire khác trong khu vực như Esquire Singapore, Esquire Thái Lan… Với tinh thần gìn giữ cốt lõi của một thương hiệu có lịch sử toàn cầu, đồng thời nội địa hoá nội dung và hình thức, Esquire Việt Nam mong muốn phản ánh hình ảnh mới của người đàn ông Việt, lạc quan, sáng tạo và tự tin trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Diện mạo mới của Esquire Việt Nam

Trở lại với diện mạo mới, Esquire Việt Nam sẽ mang đến những nội dung thiết thực, cuốn hút và giàu hình ảnh. Đặc san hướng đến đối tượng nam giới từ 30 đến 50 tuổi, có gu thẩm mỹ, tư duy hiện đại và khát khao nâng cao chất lượng cuộc sống.

Họ là những người đàn ông yêu thích thời trang, phong cách, du lịch, ẩm thực, văn hóa và những trải nghiệm tinh tế. Với họ, Esquire Việt Nam là người bạn đồng hành, mang đến góc nhìn sâu sắc và truyền cảm hứng trên hành trình khám phá và tái định nghĩa bản thân.

Mỗi kỳ đặc san được xuất bản sẽ mang đến những câu chuyện sâu sắc, được thể hiện dưới dạng phỏng vấn, phân tích, bài viết chuyên đề và cẩm nang thực tiễn, bảo đảm chuẩn mực quốc tế, nhưng vẫn gắn liền với bản sắc Việt. Giữ đúng truyền thống, Esquire Việt Nam cũng sẽ có sự góp mặt của những cây viết và nhà văn kỳ cựu, ví dụ nhà văn Lê Hoàng trong kỳ tháng Chín này.

Trong số đầu tiên, người đọc sẽ gặp gỡ 35 nhân vật có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực hoạt động tại Việt Nam hiện nay, từ công nghệ thông tin, kinh doanh đến thể thao, âm nhạc, và điện ảnh… Chọn tôn vinh những nhân vật này là cách thức Esquire Việt Nam truyền cảm hứng đến với công chúng, để chứng minh thành tựu sẽ đến khi ta có nhiệt huyết và sự nỗ lực bền bỉ.

Đặc biệt, Esquire Việt Nam đã chọn nam diễn viên Liên Bỉnh Phát làm gương mặt trang bìa đầu tiên cho số tái xuất này. Hành trình của anh là câu chuyện về sự bền bỉ và bản lĩnh: từ một diễn viên tay ngang đến việc khẳng định vị trí trong điện ảnh và nghệ thuật. Hình ảnh Liên Bỉnh Phát trên bìa Esquire Việt Nam đánh dấu chương mới của đặc sản, đồng thời truyền tải thông điệp về người đàn ông hiện đại – dám dấn thân, tự tin và không ngừng khẳng định bản lĩnh.

Esquire Việt Nam có mặt ở cả hình thức in và số hóa. Ngoài bản in ra mắt mỗi quý, vào tháng Ba, Sáu, Chín và Mười Hai, còn có website www.esquire.vn. Song song với website và bản in, tạp chí cũng hiện diện trên mạng xã hội Facebook và Instagram, từng bước hình thành mạng lưới truyền thông đa kênh. Mạng xã hội không đơn thuần là nơi độc giả cập nhật xu hướng, mà còn là không gian để giao lưu và kết nối cộng đồng, tạo nên một hệ sinh thái năng động và gần gũi./.