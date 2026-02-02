Ngày 2/2, nhân dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ để thông báo những kết quả nổi bật của thành phố năm 2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ sự trân trọng trước những tình cảm tốt đẹp, sự tin tưởng của các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, đây là thành quả được đúc kết qua nhiều giai đoạn, nhiều nhiệm kỳ, bằng sự chỉ đạo quyết liệt, kinh nghiệm thực tiễn và cả những bài học sâu sắc trong quá trình giải quyết các vấn đề phức tạp của Thủ đô.

Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố và sự chỉ đạo sát sao của Trung ương.

Đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trong thời gian nhận nhiệm vụ, lãnh đạo thành phố đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, hiến kế của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; đồng thời khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến và sẽ nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình vận hành, điều hành Thủ đô.

Đối với những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thành phố tập trung đồng bộ hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố với tinh thần và nội dung Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV.

Việc quán triệt nghị quyết lần này không chỉ dừng ở học tập mà hướng tới hiểu sâu, làm đúng và triển khai hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành.

Thành phố đã triển khai đồng bộ các nghị quyết của Bộ Chính trị, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp ngày càng lớn trong GRDP.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo được xác định rõ thông qua trách nhiệm toàn diện của người đứng đầu, bảo đảm sự chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh cải cách phương thức họp, giảm mạnh hội họp và giấy tờ hành chính, tổ chức các hội nghị trực tuyến và trực tiếp đồng thời trong toàn hệ thống.

Qua đó đã giảm hàng nghìn cuộc họp, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và bảo đảm các cấp, các ngành nắm bắt đầy đủ nhiệm vụ, khó khăn cũng như giải pháp thực hiện.

Thành phố cũng đang chuẩn bị trình Quốc hội Luật Thủ đô (sửa đổi) và nghị quyết phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới, xác lập tầm nhìn, thể chế và không gian phát triển dài hạn.

Đồng thời, các dự án trọng điểm được triển khai theo tinh thần “làm ngay, làm đúng, làm đến cùng, làm hiệu quả”, gắn quy hoạch đô thị với hạ tầng xã hội, giao thông và môi trường sống, tạo nền tảng cho công cuộc phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội thực hiện phân cấp đồng bộ về nhiệm vụ, thủ tục, nguồn lực và chuyển đổi số, đảm bảo các cấp cơ sở đủ điều kiện vận hành hiệu quả.

Thành phố cũng tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” lớn như trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, úng ngập, môi trường và an toàn thực phẩm, đặt trong chiến lược quy hoạch 100 năm, bảo đảm giải quyết trước mắt gắn với bền vững lâu dài.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, với định hướng rõ ràng, quy hoạch công khai, minh bạch, thể chế vượt trội và tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp, Hà Nội quyết tâm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, huy động hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển nhanh, bền vững và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố để cùng xây dựng Thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh, đáng sống.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ, chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Cũng tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với chặng đường phát triển của Hà Nội trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ, trong bối cảnh chung của đất nước hòa bình, ổn định và phát triển, Hà Nội cũng đang chuyển mình mạnh mẽ, với nhiều thay đổi rõ nét. Đồng chí Phạm Quang Nghị cho rằng, Hà Nội là địa phương “lớn, khó, nhiều việc.”

Vì vậy, những kết quả đạt được trong năm 2025 là rất đáng trân trọng, thể hiện nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố đã luôn đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố để cùng xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại./.

