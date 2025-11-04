U17 Việt Nam thắng đậm U17 Campuchia trong trận giao hữu quốc tế

Đội tuyển U17 Việt Nam đánh bại U17 Campuchia 5-0 trong trận giao hữu quốc tế ngày 3/11, giúp ban huấn luyện hoàn thiện đội hình và chiến thuật cho Vòng loại U17 châu Á 2026.

Ngày 3/11, đội tuyển U17 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng 5-0 trước U17 Campuchia trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, qua đó hoàn thiện thêm bước chuẩn bị quan trọng cho Vòng loại U17 châu Á 2026.

Đây là trận đấu tập thứ 6 của thầy trò Huấn luyện viên Cristiano Roland trong đợt tập trung lần này, đồng thời là lần đầu tiên đội được cọ xát với một đối thủ quốc tế.

U17 Campuchia cũng đang trong quá trình tập huấn để hướng tới vòng loại khu vực Đông Nam Á./.