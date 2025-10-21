Đội tuyển nữ Việt Nam hội quân chuẩn bị cho SEA Games 33

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gọi lên nhiều gương mặt trẻ như Nhật Lan, Thanh Hiếu, Hoàng Vân. Đây là cơ hội để đội tuyển có những sự thử nghiệm mới.

Ngày 21/10, Đội tuyển nữ Việt Nam hội quân tại Hà Nội, mở đầu giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 33.

Danh sách tập trung lần này của đội tuyễn nữ Việt Nam gồm 26 cầu thủ, trong đó thiếu vắng những cầu thủ của Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều… vì bận thi đấu tại giải câu lạc bộ nữ châu Á.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gọi lên nhiều gương mặt trẻ như Nhật Lan, Thanh Hiếu, Hoàng Vân. Đây là cơ hội để đội tuyển có những sự thử nghiệm mới./.