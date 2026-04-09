Chuyển biến tích cực từ mô hình Công an xã đảm bảo trật tự đô thị

Sau gần một tháng triển khai thí điểm mô hình "Công an cấp xã đảm bảo trật tự đô thị" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những chuyển biến tích cực tại nhiều điểm nóng, đặc biệt ở các tuyến đường, khu vực phức tạp về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Đây là nội dung được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) thông tin tại cuộc họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức, chiều 9/4.

Theo Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó trưởng Phòng PC06, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình "Công an cấp xã đảm bảo về trật tự đô thị" được triển khai từ giữa tháng 3/2026 tại đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An, phường Cầu Ông Lãnh, cùng một số địa bàn thuộc Vũng Tàu và Bình Dương cũ.

Đây là một trong những nội dung thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố nhằm tăng cường quản lý trật tự đô thị, xây dựng địa bàn văn minh, kỷ cương.

Qua rà soát ban đầu, lực lượng chức năng xác định 22 tuyến đường, 6 bệnh viện, 21 trường học và 12 chợ tự phát cần tập trung chuyển hóa. Đến nay, các khu vực thí điểm cơ bản đã có cải thiện, từng bước đáp ứng các tiêu chí đề ra.

Cụ thể, tại nhiều tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh (phường Cầu Ông Lãnh)... hay khu vực chợ Bến Đình, chợ Cô Giang, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã giảm rõ rệt. Các tuyến đường tại Côn Đảo và xã Thạnh An cơ bản đảm bảo trật tự theo quy định.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Công an Thành phố, việc xử lý dứt điểm hoàn toàn các vi phạm vẫn cần thời gian và giải pháp lâu dài, đồng thời phải đảm bảo yếu tố nhân văn, phù hợp với đời sống người dân.

Trong quá trình triển khai, phần lớn người dân đã nâng cao ý thức và chấp hành tốt quy định. Công tác phối hợp giữa các ngành, cấp được tăng cường, vai trò người đứng đầu được phát huy.

"Lực lượng Công an xác định mục tiêu không chỉ là xử lý vi phạm mà hướng đến giải quyết căn cơ các tồn tại kéo dài trong quản lý trật tự đô thị. Do đó, song song với xử lý, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Việc xử phạt chủ yếu tập trung vào các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm nhiều lần, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh nhưng vẫn thấu tình, đạt lý", Thượng tá Võ Hồng Bào nhấn mạnh.

Một điểm đáng chú ý là việc sử dụng camera và dữ liệu do người dân cung cấp đã hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý. Các tổ công tác đã ghi hình 125 trường hợp vi phạm trật tự công cộng, qua đó nâng cao tính răn đe và thay đổi hành vi của các hộ kinh doanh.

Thời gian tới, Công an Thành phố sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu camera trên toàn địa bàn, phục vụ hiệu quả hơn cho công tác quản lý trật tự công cộng, trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Theo kế hoạch, sau 3 tháng thí điểm, Công an Thành phố sẽ đánh giá cụ thể từng loại địa bàn để xác định khả năng nhân rộng mô hình phù hợp với đặc thù từng khu vực.

Để mô hình phát huy hiệu quả bền vững, lực lượng chức năng nhấn mạnh cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Đây được xem là yếu tố then chốt để xây dựng đô thị văn minh, kỷ cương trong giai đoạn phát triển mới./.

