Dọn vỉa hè Đà Nẵng, Sở Xây dựng điểm danh chậu cây, biển hiệu vẫn còn lấn chiếm

Ngày 6/4, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 5116/SXD-HTGT gửi Ủy ban nhân dân các phường, xã về việc dọn dẹp vỉa hè trên địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng cho biết, qua theo dõi tiến độ thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 109/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng đánh giá công tác dọn dẹp vỉa hè tại các tuyến đường trong khu dân cư vẫn chưa có chuyển biến.

Theo công văn, hiện trạng lấn chiếm bởi các vật cản như chậu cây, biển hiệu, thùng xốp và bàn ghế đá vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Để thực hiện nghiêm túc chủ trương đảm bảo trật tự đô thị, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã khẩn trương yêu cầu người dân chấp hành triệt để việc tháo dỡ, di dời vật cản trên vỉa hè.

Cơ quan chức năng yêu cầu tuyệt đối không để chậu cây, vật cản nằm sát tường nhà, tường rào hay cổng ngõ trong phạm vi chỉ giới đỏ. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp phường, xã phải xây dựng phương án chủ động thu dọn các vật cản trên vỉa hè đối với những trường hợp người dân không tự giác chấp hành.

Trích hình ảnh thực trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè tại một số tuyến đường. (Ảnh: Sở Xây dựng Đà Nẵng)

Trước đó, vào sáng ngày 29/3, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra quân quy mô lớn trên toàn địa bàn nhằm lập lại trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Trọng tâm của chiến dịch là rà soát, sắp xếp lại vỉa hè, tháo dỡ các biển quảng cáo lấn chiếm sai quy định và kiên quyết xóa bỏ tình trạng chợ cóc, chợ tạm.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát để tiến hành phạt nguội các hành vi vi phạm, bảo đảm duy trì kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ./.