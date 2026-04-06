Xuyên đêm thi công, trường nội trú biên giới xã Hùng Sơn vượt tiến độ nhiều hạng mục

Đầu tháng 4/2026, với nỗ lực thi công "3 ca 4 kíp" , dự án Trường phổ thông nội trú Hùng Sơn tại vùng biên giới Đà Nẵng đang bám sát tiến độ, riêng hạng mục nhà ở giáo viên vượt kế hoạch 20 ngày.

Tính đến đầu tháng 4/2026, việc xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Hùng Sơn tại thôn Abaanh 1, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng đang được các đơn vị thi công tích cực triển khai.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, dự án cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Đặc biệt, hạng mục nhà ở giáo viên hiện đang thi công vượt mốc thời gian kế hoạch 20 ngày.

Công trình được Trung ương và thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương đầu tư với tổng kinh phí hơn 278 tỷ đồng. Căn cứ theo bảng tổng tiến độ thi công chi tiết, dự án được tổ chức bài bản từ công tác chuẩn bị, san nền cuốn chiếu theo từng lô, cho đến khâu thi công đồng bộ các phân khu lõi.

Xuyên đêm thi công dự án trường nội trú xã Hùng Sơn, Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Toàn trường có quy mô 38 lớp học, phục vụ 1.340 học sinh với các khu vực biệt lập như khối phòng học tập, khối hiệu bộ, nhà đa năng, thư viện và khu nội trú cho học sinh, giáo viên. Trên tổng diện tích đất quy hoạch 40.370 mét vuông, tỷ lệ đất cây xanh chiếm lớn nhất với 41,20%. Dự án cũng dành quỹ đất rất lớn để bố trí sân bóng đá, sân bóng rổ, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác.

Để đạt được kết quả khả quan này tại khu vực có thời tiết biến động khó lường, Thượng tá Trần Quốc Cương, Phó Chỉ huy trưởng công trường cho biết, “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 17 thuộc Binh đoàn 12 đã phải đối mặt với khó khăn rất lớn trong cung đường vận chuyển vật tư. Giải bài toán này, đơn vị đã linh hoạt bố trí phương tiện thiết bị rải dọc tuyến đường để hỗ trợ vận chuyển kịp thời. Cùng với đó, lực lượng thi công liên tục duy trì giải pháp làm việc "3 ca 4 kíp" nhằm bù đắp lại khối lượng công việc bị gián đoạn trong những ngày mưa gió”.

Hiện nay, tập thể cán bộ, chiến sĩ và người lao động trên công trường đang sôi nổi thực hiện đợt thi đua "60 ngày đêm lao động thi đua quyết thắng" được phát động từ ngày 20/3/2026.

Mục tiêu của đợt thi đua là tăng năng suất lao động, đáp ứng tiến độ dự án nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm ngày thành lập Bộ đội Trường Sơn anh hùng./.