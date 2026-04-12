Triển khai tốt các mô hình, giải pháp để tháo gỡ điểm nghẽn về trật tự đô thị

Thời gian qua, chính quyền các địa phương cùng Công an cấp xã, phường làm nòng cốt, đã tăng cường phối hợp, triển khai các mô hình, giải pháp căn cơ để tháo gỡ điểm nghẽn về trật tự đô thị.

Phát hiện, xử lý vi phạm nhanh chóng, chính xác, đảm bảo không tái diễn

Công tác trật tự đô thị có ý nghĩa quan trọng trong nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát triển kinh tế xã hội gắn với mỹ quan đô thị. Thông qua công tác lập lại trật tự đô thị nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức của hộ tiểu thương và người dân trong việc chấp hành các quy định về lĩnh vực trật tự đô thị, tạo mỹ quan thông thoáng lòng, lề đường, góp phần tạo bộ mặt đô thị văn minh.

Nhiều địa phương đã triển khai mô hình Công an cấp xã, phường đảm bảo trật tự đô thị, ghi nhận những chuyển biến tích cực tại nhiều điểm nóng, đặc biệt ở các tuyến đường, khu vực phức tạp về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, điểm “chợ cóc.”

Một nét mới là cơ quan chức năng đã ứng dụng công nghệ (camera giám sát, phản ánh hiện trường của người dân qua zalo) để phát hiện, xử lý vi phạm nhanh chóng, chính xác.

Như tại phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, qua các ứng dụng công nghệ, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh tại khu vực ngõ 120 Định Công, lực lượng Công an phường Phương Liệt đã tiếp nhận và giải quyết triệt để tình trạng trên.

Hay như điểm kinh doanh dịch vụ đồ uống tại đường Giải Phóng cũng được lập lại trật tự, mỹ quan đô thị sau khi Công an phường Phương Liệt tiếp nhận phản ánh qua ứng dụng Camera giám sát các tuyến phố.

Các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm vệ sinh môi trường được xử lý quyết liệt, từng bước lập lại kỷ cương, xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, sạch đẹp.

Thiếu tá Vương Hoàng Lâm, Tổ trưởng Tổ trật tự, Công an phường Phương Liệt cho biết, thực hiện Kế hoạch số 332 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 446 của Công an thành phố về giải quyết điểm nghẽn về “trật tự đô thị” và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội,” Công an phường Phương Liệt đã triển khai một số giải pháp như: Tăng cường tuần tra kiểm soát 24/7, tập trung vào các tuyến, địa bàn có nhiều vi phạm về trật tự đô thị; Xử lý vi phạm, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm... Lực lượng Công an cũng tham mưu, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường và các lực lượng liên quan để giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát.

Nhằm tạo sự chuyển biến bền vững trong trật tự đô thị và ý thức của người dân, cơ quan chức năng đã xây dựng các mô hình “Tuyến phố văn minh đô thị,” “Cổng trường an toàn giao thông”...

Các bên liên quan cũng đẩy mạnh tuyên truyền về các hành vi vi phạm, mức xử phạt vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ, bán hàng rong, bảo vệ môi trường, lắp dựng biển cảnh báo mức xử phạt về hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán; hành vi vứt bỏ rác thải sai quy định…

Các hộ dân thực hiện ký cam kết chấp hành nghiêm túc quy định về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh...

Lập lại trật tự đô thị tại các địa bàn giáp ranh

Một thực tiễn tồn tại trong thời gian dài, trật tự đô thị tại các khu vực giáp ranh phường/xã thường phức tạp, dễ xảy ra vi phạm vỉa hè, lấn chiếm lòng đường và rác thải do quản lý chồng chéo. Việc này đòi hỏi các địa phương tăng cường phối hợp, ra quân liên ngành, siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn, mỹ quan và xử lý triệt để các "điểm nghẽn."

Như khu vực cuối phố Vương Thừa Vũ (từ phố Hoàng Văn Thái đến cuối phố Vương Thừa Vũ) giáp ranh giữa 2 phường Khương Đình và Phương Liệt, trước đây thường xuyên có tình trạng hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, hè phố để họp chợ, bán hàng rong (rau, hoa quả, cá, thịt...) gây ùn tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, mỹ quan đô thị.

Ban chỉ đạo 197 của 2 phường đã thường xuyên chỉ đạo các lực lượng tăng cường thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trên, tuy nhiên do đặc thù vị trí nằm giáp ranh địa giới hành chính của 2 phường nên việc duy trì triệt để là rất khó khăn.

Từ thực trạng trên, vừa qua, Ban chỉ đạo 197 phường Khương Đình, Phương Liệt thống nhất ban hành kế hoạch liên tịch giữa 2 phường đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại cuối phố Vương Thừa Vũ (đoạn từ phố Hoàng Văn Thái đến cuối phố Vương Thừa Vũ).

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, phường Phương Liệt cho biết, nhờ sự phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả giữa các lực lượng chức năng của 2 phường, công tác duy trì, bảo đảm trật tự đô thị đã chuyển biến rất tích cực ở những khu vực giáp ranh, kịp thời xử lý, giải tỏa triệt để việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Để giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị, Ủy ban Nhân dân phường đã triển khai quyết liệt các kế hoạch của thành phố, Ban chỉ đạo 197. Đặc biệt phường đã thành lập tổ kiểm tra, tiếp nhận và xử lý phản ánh các hành vi vi phạm. Với các giải pháp đó, chính quyền tin tưởng trật tự đô thị sẽ chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp, gọn gàng, sạch sẽ.

Biến “điểm nghẽn” thành “điểm thông”

Công an phường Phương Liệt lập biên bản xử phạt một cơ sở kinh doanh đồ uống về lỗi lấn chiếm vỉa hè. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Với quyết tâm cao độ, phường Phương Liệt nỗ lực các công tác để giải quyết những điểm nghẽn, góp phần xây dựng, phát triển đô thị văn minh, sạch đẹp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực tế vẫn còn một số vướng mắc.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là ý thức chấp hành của một bộ phận người dân và hộ kinh doanh chưa cao, còn tình trạng tái lấn chiếm sau khi lực lượng chức năng rời đi.

Bên cạnh đó, lực lượng tuần tra mỏng, địa bàn rộng, trong khi nhu cầu mưu sinh của người dân dẫn đến việc vi phạm mang tính thường xuyên, gây áp lực lớn cho công tác duy trì trật tự. Ngoài ra, một số quy định pháp luật còn chưa cụ thể, chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý triệt để các hành vi vi phạm tái diễn nhiều lần.

Thực tiễn cho thấy, việc xử lý dứt điểm hoàn toàn các vi phạm về trật tự đô thị vẫn cần thời gian và giải pháp lâu dài, đồng thời phải đảm bảo yếu tố nhân văn, phù hợp với đời sống người dân.

Trong quá trình triển khai, phần lớn người dân đã nâng cao ý thức và chấp hành tốt quy định. Lực lượng chức năng xác định mục tiêu không chỉ là xử lý vi phạm mà hướng đến giải quyết căn cơ các tồn tại kéo dài trong quản lý trật tự đô thị.

Thiếu tá Vương Hoàng Lâm, Công an phường Phương Liệt nhấn mạnh, với quyết tâm cao độ, đơn vị nỗ lực để biến những “điểm nghẽn” thành “điểm thông.” Trật tự đô thị và an toàn giao thông chỉ thực sự bền vững khi có sự chung tay của mỗi người dân.

Đơn vị mong muốn mỗi công dân hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như: Dừng đỗ xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh và nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông... Một đô thị văn minh, sạch đẹp là thành quả chung của tất cả chúng ta.../.

Hà Nội đồng loạt triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị ở địa bàn Hà Nội tạo sự chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, thay đổi nhận thức, thói quen cũ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn.