Đà Nẵng kiến nghị Trung ương bố trí 19.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng

Ngày 20/11, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam (đoạn qua Đà Nẵng) tổ chức Phiên họp thứ hai dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang. Phiên họp cũng được kết nối trực tuyến đến 24 xã, phường liên quan.

Theo báo cáo tại phiên họp, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15. Dự án có tổng chiều dài 1.541 km, đi qua 15 tỉnh/thành phố, tốc độ thiết kế 350 km/h (khai thác 320 km/h), với tổng mức đầu tư khoảng 1.713.548 tỷ đồng. Đoạn qua Đà Nẵng dài 116,42 km, đi qua 24 xã/phường.

Về giải phóng mặt bằng của dự án, Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng và Ủy ban Nhân dân thành phố đã lập 2 tổ công tác chuyên trách, triển khai đo đạc, định vị ranh giới mốc tuyến.

Dự án Khu tái định cư Điện Bàn Bắc (phục vụ dự án) đã được khởi công vào ngày 19/8/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân thành phố đang xem xét phê duyệt 2 dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Diện tích thu hồi dự kiến khoảng 866,26 ha. Nhu cầu tái định cư khoảng 5.100 lô đất, xây dựng 34 khu tái định cư và 13 khu nghĩa trang. Tổng mức đầu tư giải phóng mặt bằng và tái định cư là hơn 19.500 tỷ đồng. Trong tổng số 31 nhiệm vụ giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, 16 nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành.

Để triển khai thực hiện dự án nhanh chóng, hiệu quả, thành phố Đà Nẵng kiến nghị Bộ Tài chính bố trí 19.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương phục vụ giải phóng mặt bằng, phần còn lại do ngân sách thành phố đảm bảo.

Về hướng tuyến và hồ sơ, đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy nhanh lựa chọn tư vấn, lập hồ sơ Báo cáo Nghiên cứu khả thi, thống nhất hướng tuyến và sớm bàn giao mốc thực địa dự án.

Thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Trung ương sớm phân bổ vốn, cung cấp hồ sơ Báo cáo Nghiên cứu khả thi và cắm mốc dự án để thành phố chủ động triển khai giải phóng mặt bằng.

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và nhấn mạnh, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia. Việc giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư phải nhanh, dứt điểm, đúng quy định và có sự đồng thuận của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị địa phương cần tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố theo phương châm “rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền.”

Về quy hoạch, tái định cư cần phối hợp chặt chẽ với Trung ương để sớm chốt hướng tuyến. Bố trí khu tái định cư phải thuận lợi cho đời sống, giao thương, kinh doanh của người dân, đảm bảo hạ tầng đầy đủ và cân nhắc các yếu tố phòng chống thiên tai, ngập lụt.

Các địa phương cần chủ động bố trí quỹ đất và lập thủ tục trình duyệt khu tái định cư một lần, tránh trình nhỏ lẻ. Về chính sách bồi thường cần rà soát, rút gọn thủ tục, giảm thời gian lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt để đảm bảo tiến độ; rà soát kỹ nguồn gốc đất công, đất tranh chấp, đất tôn giáo, di tích, đất lâu năm chưa có giấy tờ để có phương án xử lý dứt điểm từ đầu.

Để tạo đồng thuận trong nhân dân, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu đúng ý nghĩa dự án. Thông tin phải công khai, minh bạch, sớm và đầy đủ để tạo sự đồng thuận, chủ động phản bác thông tin sai lệch và xử lý các điểm nóng nếu phát sinh.

Các cơ quan chức năng tiếp tục tham mưu đầy đủ, toàn diện, đôn đốc tiến độ, tổng hợp khó khăn vướng mắc và định kỳ trước ngày 25 hàng tháng báo cáo tiến độ để các thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi và chỉ đạo./.

