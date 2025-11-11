Chính thức thông tuyến đường sắt Bắc-Nam sau 4 ngày bị sạt lở

Cây cầu tạm đã hoàn thiện, đảm bảo thông số kỹ thuật cho tàu có thể lưu thông qua khu vực sạt lở với tốc độ hạn chế khoảng 5 km/giờ; hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa chính thức được khôi phục.

Sau 4 ngày xảy ra sự cố sạt lở do bão số 13 gây ra, ngành đường sắt đã chính thức khôi phục tuyến đường sắt Bắc-Nam, đoạn đi qua xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) vào lúc 23 giờ đêm ngày 10/11.

Cây cầu tạm do hàng trăm công nhân của 3 Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh-Thuận Hải-Nghĩa Bình phối hợp thực hiện đã hoàn thiện, đảm bảo thông số kỹ thuật trong đêm.

Các lực lượng đã xây dựng cầu tạm gồm: hai mố, hai trụ và ba nhịp dầm thép, bảo đảm tàu có thể lưu thông qua khu vực sạt lở với tốc độ hạn chế khoảng 5 km/giờ. Hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa chính thức được khôi phục.

Như vậy, các công nhân đã hoàn thành giai đoạn 1 việc khôi phục đoạn đường sắt bị sạt lở do bão số 13 gây ra. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục được triển khai với việc thi các công trình cố định và gia cố vĩnh cửu nền đường nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến.

Trước đó, bão số 13 gây mưa lớn, gió mạnh tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khiến nhiều đoạn đường sắt Bắc-Nam bị hư hại, làm gián đoạn chạy tàu. Trong đó, khu vực Km1136+850 thuộc khu gian Phước Lãnh-Vân Canh (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) bị sạt lở nghiêm trọng nhất với chiều dài khoảng 90 mét, độ sâu có nơi lên đến 9 mét.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, ngành đường sắt đã cho mở đường công vụ nối từ Quốc lộ 19C vào khu vực sạt lở, tạo điều kiện cho xe tải vận chuyển vật liệu. Cùng với đó, các đoàn tàu chở đá và vật tư kỹ thuật cũng được bố trí chạy đến hai đầu sạt lở, rút ngắn thời gian cung ứng vật tư.

Công tác khảo sát, đo đạc địa hình được thực hiện song song để điều chỉnh giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa bảo đảm an toàn cho lực lượng thi công trong điều kiện địa chất phức tạp./.