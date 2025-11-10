Dự kiến đêm nay sẽ thông tuyến đường sắt Bắc-Nam bị sạt lở

Tối 10/11, ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: Ngành đang tập trung nhân lực, phương tiện để khắc phục sự cố sạt lở đoạn đường sắt Bắc-Nam tại xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) do bão số 13 gây ra vào tối 6/11.

Dự kiến đêm nay sẽ thông tuyến, chậm hơn dự kiến ban đầu đưa ra từ 3-4 tiếng. Nguyên nhân là do vị vị trí sạt lở khó tiếp cận; địa hình, địa chất phức tạp, ảnh hưởng đến công tác khắc phục của nhà thầu thi công.

Ngoài ra, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng tính toán các phương án an toàn cho lực lượng tại hiện trường, đảm bảo không để xảy ra sự cố sạt lở về sau. Lãnh đạo Tổng công ty cũng đang có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục.

Trong khi đó, đại diện Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, lực lượng công nhân vẫn đang nỗ lực khôi phục lại toàn bộ hệ thống lưới điện bị hư hại do bão số 13 gây ra và phấn đấu cấp điện cho 100% khách hàng bị ảnh hưởng mất điện.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Đắk Lắk, đến 11 giờ ngày 10/11 vẫn còn gần 50.000 khách hàng đang mất điện (tập trung toàn bộ khu vực phía Đông của tỉnh), chiếm tỷ lệ 5,2% khách hàng toàn công ty.

Toàn tỉnh còn 647 trạm biến áp phân phối đang còn mất điện (tập trung toàn bộ khu vực phía Đông của tỉnh), chiếm tỷ lệ 6,1% trạm biến áp toàn công ty; còn 22 vụ sự cố/sa thải mất điện đường dây, phân đoạn trung áp chưa khôi phục.

Trước đó, bão số 13 đã khiến gần 400.000 khách hàng tại tỉnh Đắk Lắk mất điện. Toàn tỉnh xảy ra 113 vụ sự cố sa lưới điện trung áp; 5.139 trạm biến áp phân phối bị mất điện; 40 xã, phường bị mất điện một phần hoặc toàn bộ, riêng phía Đông của tỉnh là 33 xã, phường.

Công ty Điện lực Đắk Lắk đã huy động rất nhiều người và phương tiện nhưng vẫn chưa xử lý xong công việc./.

