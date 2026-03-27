Kịp thời dập lửa 2 vụ hỏa hoạn liên tiếp, "cứu" tài sản của người dân

Hai đám cháy nhà dân đã xảy ra trong sáng 27/3, được lực lượng chức năng xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Tại Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp dập tắt đám cháy xảy ra tại nhà dân thuộc Tổ 5, khu 6A, phường Hạ Long. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào 8 giờ 9 phút, ngày 27/3 tại căn nhà 5 tầng của gia đình bà D.T.T (sinh năm 1957) ở Tổ 5, Khu 6A, phường Hạ Long.

Đám cháy được xác định bùng phát từ tầng 3 của ngôi nhà, diện tích khoảng 15m2. Do có nhiều vật dụng dễ cháy, lửa tạo ra cột khói khí độc bao trùm các tầng trên, đe dọa các hộ dân xung quanh.

Ngay khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã nhanh chóng điều động 17 cán bộ, chiến sỹ và 2 xe chữa cháy, 1 xe téc đến hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai dập lửa.

Đến 8 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. May mắn không có thiệt hại về người; thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các nguồn sinh lửa, sinh nhiệt trong gia đình; trang bị bình chữa cháy xách tay và kỹ năng thoát nạn để xử lý kịp thời khi có sự cố.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng cùng ngày, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại căn nhà của một hộ dân ở thôn Mỹ Tường 1, xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa).

Vụ hỏa hoạn tuy không thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải cho biết vụ hỏa hoạn trên xảy ra tại căn nhà của chị Trịnh Thị Kim Thoa (38 tuổi, ở thôn Mỹ Tường 1).

Khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Khánh Hòa) đã điều xe chuyên dụng cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường xử lý hỏa hoạn xảy ra.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ khẩn trương xử lý, đám cháy đã được khống chế, không cho cháy lan và được dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên, nhiều vật dụng sinh hoạt, đồ nội thất trong gia đình cùng với xe ôtô điện và xe gắn máy đã bị lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ./.

