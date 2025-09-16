Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị phát triển Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình-Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng ký Quyết định 128/QĐ-BCĐNQ136 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Quy chế này quy định về nguyên tắc tổ chức và hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo).

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy trí tuệ tập thể của các thành viên; bảo đảm yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thành viên được pháp luật quy định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo; thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công. Ý kiến tham gia của thành viên Ban Chỉ đạo là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác.

Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo

Quy chế quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo. Trong đó, Trưởng Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên.

Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của mình; triệu tập, chủ trì, kết luận các cuộc họp, làm việc định kỳ, đột xuất, quyết định những vấn đề thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, bảo đảm tiến độ và chất lượng; chỉ đạo xây dựng nội dung và thẩm tra, ban hành các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 và thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, thành viên Ban Chỉ đạo đề xuất kế hoạch, chương trình công tác hằng năm, gửi cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo; chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 và các chương trình, kế hoạch công tác, kết luận của Ban Chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đồng thời, chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo tổng hợp chung về tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách, các nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết số 136/2024/QH15 phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, chỉ đạo xử lý và thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo

Bộ Tài chính là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; chủ trì chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp và thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó trưởng Ban Chỉ đạo./.

Quy định chi tiết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng Nghị định số 170/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.