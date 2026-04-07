Xung đột tại Trung Đông: LHQ cảnh báo việc Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tờ “Times of Israel” ngày 6/4 đưa tin ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết đã cảnh báo Mỹ rằng việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự bị cấm theo luật quốc tế.

Người phát ngôn Stephane Dujarric cho biết: “Ngay cả khi cơ sở hạ tầng dân sự cụ thể được coi là mục tiêu quân sự, một cuộc tấn công vẫn sẽ bị cấm nếu gây ra nguy cơ thiệt hại dân sự ngoài ý muốn quá mức.” Tòa án cần quyết định xem những cuộc tấn công như vậy có phải là tội ác chiến tranh hay không.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có kế hoạch phá hủy mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran vào đêm 7/4 (giờ địa phương, tức sáng 8/4 theo giờ Việt Nam) nếu Tehran không nhượng bộ trước các yêu cầu của Mỹ về việc mở cửa eo biển Hormuz.

Sau tuyên bố của ông Trump, quân đội Israel thông báo đợt không kích mới vào Iran. Trên kênh Telegram, quân đội Israel tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa tiến hành đợt không kích nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng tại Tehran và các khu vực khác trên khắp Iran.

Theo quân đội Israel, các hệ thống phòng không của nước này đã được kích hoạt để đáp trả tên lửa phóng từ phía Iran, ngay sau khi Tel Aviv thông báo mở đợt không kích nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Israel tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng ở Iran.

Hiện trường một khu vực trúng tên lửa của Iran tại Tel Aviv, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quân đội Israel cũng cho biết đã thực hiện các cuộc không kích trong đêm 6/4 nhằm vào 3 sân bay ở Tehran, với mục tiêu là các máy bay và trực thăng của Iran. Quân đội nêu rõ hàng chục máy bay tiêm kích của nước này đã tấn công các máy bay và cơ sở hạ tầng quân sự khác tại sân bay Bahram, sân bay Mehrabad và sân bay Azmayesh ở thủ đô của Iran.

Phía Israel mô tả sân bay Mehrabad-từng bị tấn công nhiều lần kể từ khi xung đột bùng phát từ ngày 28/2 là một trung tâm được Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng để chuyển tiền và vũ khí cho các nhóm đồng minh trong khu vực. Quân đội Israel cho biết các cuộc không kích này nhằm làm suy yếu không quân Iran cũng như lực lượng IRGC tại các sân bay ở Tehran.

Trong tuyên bố cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel khẳng định đã triệt tiêu hơn 85% năng lực xuất khẩu hóa dầu của Iran, sau khi tấn công 2 tổ hợp hóa dầu lớn nhất của nước này.

Cụ thể, Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận không quân đã tấn công cơ sở hạ tầng tại khu phức hợp hóa dầu lớn nhất của Iran, nằm ở huyện Assaluyeh thuộc tỉnh miền Nam Bushehr, chiếm khoảng 50% tổng sản lượng hóa dầu của Iran.

Tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel cáo buộc khu phức hợp này sản xuất và cung cấp hóa chất cho lực lượng vũ trang Iran, đồng thời là trung tâm sản xuất các linh kiện thiết yếu cho ngành công nghiệp tên lửa của Iran. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, việc phá hủy cơ sở này sẽ làm gián đoạn nguồn cung vật liệu để sản xuất vũ khí.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin về vụ nổ tại các tổ hợp hóa dầu, tuy nhiên truyền thông nước này khẳng định tình hình hiện "trong tầm kiểm soát" và mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Ngày 4/4 vừa qua, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào một trung tâm hóa dầu ở thành phố Mahshahr, Tây Nam Iran, khiến ít nhất 5 người bị thương.

Trong khi đó, RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Khoa học, Nghiên cứu và Công nghệ Iran Hossein Simaei Sarraf cho biết Mỹ và Israel đã tấn công 30 trường đại học trên khắp Iran kể từ khi xung đột bắt đầu.

Quan chức Iran nhấn mạnh đối phương rõ ràng đang nhắm mục tiêu vào các trường đại học và lĩnh vực nghiên cứu của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Cùng ngày, truyền thông nước ngoài đưa tin 2 vụ nổ xảy ra gần sân bay Erbil, nơi làm việc của các cố vấn thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu chống khủng bố, tại vùng Kurdistan phía Bắc Iraq.

Một nguồn tin an ninh cho biết vài giờ trước đó, hệ thống phòng không đã bắn hạ 4 tên lửa hướng về phía lãnh sự quán Mỹ ở Erbil.

Trong một vụ việc riêng rẽ khác, chính quyền khu tự trị người Kurd thông báo một thiết bị bay không người lái “chứa bom" phóng từ Iran đã rơi xuống một ngôi nhà tại tỉnh Erbil vào rạng sáng 7/4, khiến 2 người thiệt mạng./.

