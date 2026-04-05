Xung đột tại Trung Đông: Iran và Oman thảo luận về eo biển Hormuz

Iran và Oman vừa tiến hành các cuộc thảo luận về bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đang tê liệt do ảnh hưởng nghiêm trọng từ xung đột tại Trung Đông.



Theo hãng thông tấn nhà nước của Oman, Thứ trưởng Ngoại giao hai nước đã tiến hành thảo luận với sự tham gia của các chuyên gia để bàn về các phương án khả thi nhằm bảo đảm lưu thông thông suốt qua eo biển Hormuz.

Thông báo trên mạng xã hội X, hãng thông tấn cho biết chuyên gia của hai bên đã đưa ra một số đề xuất liên quan đến vấn đề này.



Cuộc thảo luận được tiến hành trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran, yêu cầu Tehran phải mở lại eo biển Hormuz hoặc đối mặt với các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.



Iran cho biết nước này đang hoàn thiện dự thảo về cơ chế điều phối hoạt động hàng hải qua eo biển chiến lược và có thể tiến hành đàm phán với các bên liên quan nhằm thiết lập một khuôn khổ hợp tác trong tương lai.

Hãng thông tấn IRNA của Iran hôm 2/4 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi cho biết việc xây dựng cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz sẽ có sự phối hợp với Oman và dự kiến được đưa vào triển khai sau khi xung đột kết thúc.

Tuần trước, một ủy ban của Quốc hội Iran đề xuất áp dụng cơ chế thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.



Trong khi đó, một số nước trong và ngoài khu vực Trung Đông vẫn đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng trước những tác động ngày càng rõ rệt đến an ninh và kinh tế toàn cầu.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty điện đàm riêng rẽ với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi và Ngoại trưởng các nước Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, cũng như Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi.

Trong các cuộc điện đàm, người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh cần ưu tiên hạ nhiệt căng thẳng, thúc đẩy đối thoại và ngoại giao để duy trì an ninh và ổn định khu vực.

Ông cảnh báo tình trạng leo thang hiện nay đang dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng cả về kinh tế và địa chính trị.



Bộ Ngoại giao Ai Cập ra thông báo nêu rõ các cuộc trao đổi đều khẳng định cần tiếp tục tham vấn, phối hợp và tăng cường nỗ lực ngoại giao để xoa dịu khủng hoảng, tránh gây ra thêm những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh lương thực, năng lượng, hòa bình và an ninh của khu vực cũng như quốc tế./.

